Puerto Rico Brüchiger Staudamm bedroht 70.000 Menschen

Der Hurrikan "Maria" ist nach seinem tödlichen Schlingerkurs durch die Karibik aufs offene Meer gezogen - und auf der mit den USA assoziierten Insel Puerto Rico wird das Ausmaß der Sturmschäden sichtbar.

"Maria" war der schwerste Hurrikan seit fast 100 Jahren, der weite Teile der Insel schwer verwüstet hat. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt allerdings niedriger als zunächst gemeldet. Laut Behördenangaben kamen sechs Menschen auf Puerto Rico durch "Maria" ums Leben. Zuvor hatten lokale Medien von mehr als einem Dutzend Todesopfern berichtet.

Gebannt ist die Gefahr auf dem Eiland aber nicht: Gouverneur Ricardo Rossello forderte 70.000 Menschen, die unterhalb eines brüchigen Damms in einem Flusstal des Guajataca-Stausees im Nordwesten Perto Ricos leben, auf, ihre Häuser zu verlassen. Die Wassermassen, die "Maria" hinterließ, drohen den Damm aufzuweichen und wegzuspülen. Die Menschen im betroffenen Gebiet würden mit Bussen in höher gelegenen Gegenden gebracht, teilte der National Weather Service in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan mit.

"Die Zerstörungen sind enorm, es gibt hunderttausende Personen, zu denen wir noch nicht gelangen konnten", sagte die Bürgermeisterin von San Juan, Carmen Yulín Cruz, dem US-Sender CNN. Fast alle 3,4 Millionen Einwohner der Insel seien weiter ohne Strom. Zudem seien zahlreiche Regionen von der Kommunikation abgeschnitten. Nur rund 25 Prozent hätten derzeit Zugang zu Trinkwasser.

Britische Turks- und Caicosinseln weitgehend verschont

US-Präsident Donald Trump hatte den Katstrophenzustand für Puerto Rico ausgerufen. Damit bekommt das US-Außengebiet, wo viele Menschen in Armut leben, finanzielle Hilfen zum Beispiel für Notunterkünfte und Reparaturen. Das US-Militär teilte mit, es werde mit sechs Hubschraubern und vier Transportflugzeugen Hilfsmaßnahmen unterstützen.

Bisher ist Puerto Rico nur ein assoziierter Freistaat. Die von der Pleite bedrohte Insel will der 51. Bundesstaat der USA werden, dem müsste der US-Kongress allerdings zustimmen. Puerto Rico ist mit rund 9000 Quadratkilometern in etwa so groß wie die Insel Zypern.

Insgesamt wurden durch "Maria" in Puerto Rico, Dominica und Guadalupe rund 30 Menschen getötet, viele werde noch vermisst. Am Freitagabend fegte "Maria" nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Stundenkilometern an den Turks- und Caicosinseln vorbei. Es wurde erwartet, dass der Sturm sich auf dem Weg Richtung Norden nach und nach abschwächen dürfte. Teile der Südost-Küste der USA müssten dennoch mit hohen Wellen und gefährlichen Strömungen rechnen.