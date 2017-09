Hurrikan "Maria" "Völlig ausgelöscht"

Hurrikan "Maria" hat Tod und Verwüstung über die Karibik gebracht: Alleine auf der kleinen Insel Dominica starben mindestens 15 Menschen, wie Regierungschef Roosevelt Skerrit einem Fernsehsender mitteilte. Für das US-Außengebiet Puerto Rico rief Präsident Donald Trump den Katastrophenfall aus, die Insel sei "völlig ausgelöscht" worden.

Auf Dominica wurden nach Angaben Skerrits noch immer 20 Menschen vermisst. Der Sturm war als Hurrikan der stärksten Kategorie über die Insel mit 72.000 Einwohnern hinweggefegt. Seitdem war das Land praktisch vom Rest der Welt abgeschnitten. "Es ist schlimmer als ein Kriegsgebiet", sagte Skerrit. "Wenn es keine weiteren Todesopfer gäbe, wäre das ein Wunder."

Gegenwärtig gebe es keine Wasser- oder Stromversorgung und nur sehr begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten, sagte der Regierungschef. Dringend benötigte Produkte wie Babynahrung oder Hygieneartikel müssten mit Helikoptern auf die Insel geflogen werden. Skerrit selbst musste während des Sturms gerettet werden, nachdem der starke Wind das Dach seiner Residenz mit sich gerissen hatte.´

Trump gibt Bundesmittel frei

Nach Angaben des Weißen Hauses ordnete Trump die Freigabe von Bundesmitteln für Puerto Rico an, um etwa Häuser zu reparieren und Notunterkünfte bereitzustellen. "Puerto Rico ist in einem sehr, sehr, sehr schlimmen Zustand", sagte Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York.

Ganz Puerto Rico war am Donnerstag ohne Strom, nachdem es von dem Sturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 240 Stundenkilometern getroffen worden war. Mindestens ein Mensch kam dort ums Leben. Noch bis Samstag wird mit schweren Regenfällen gerechnet. Einige Straßen waren von Schlamm überflutet und mit Bäumen, Straßenschildern und Stromkabeln übersät.

"Unser Leben, so wie wir es kannten, hat sich verändert", sagte die Bürgermeisterin der Hauptstadt San Juan, Carmen Yulín Cruz. Zehntausende Menschen hatten in San Juan Zuflucht in Notunterkünften gesucht. Die Regierung hatte vorab landesweit rund 500 Notunterkünfte für 67.000 Menschen eingerichtet.

Der Gouverneur des US-Außengebiets, Ricardo Rosselló, sprach vom "zerstörerischsten Sturm des Jahrhunderts". Das Telefonnetz sei teilweise zusammengebrochen, die Energieversorgung völlig, sagte er im Fernsehsender CNN. Es könne Monate dauern, bis die Schäden wieder behoben seien, sagte Rosselló.

Der Wetterdienst warnte weiter vor gefährlichen Springfluten. Die Überschwemmungen seien "katastrophal", hieß es in einer Mitteilung der Behörden. Bis Samstag gilt eine zwölfstündige nächtliche Ausgangssperre ab 18 Uhr abends.