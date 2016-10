South Carolina Hurrikan "Matthew" trifft auf Land

In den USA sind durch den Hurrikan "Matthew" bisher fünf Menschen gestorben. In North Carolina kamen nach Angaben von Gouverneur Pat McCrory drei Menschen ums Leben, im Bundesstaat Georgia starben zwei Personen. Das bestätigte der stellvertretende Gerichtsmediziner.

Am Samstag war der abgeschwächte Hurrikan in South Carolina erstmals direkt an Land gekommen. Das Auge des Sturmes zog nahe McClellanville - ungefähr 55 Kilometer von Charleston entfernt - vollständig auf die Küste. Das teilte das Hurrikan-Zentrum in Miami mit.

Bereits in der Nacht hatte "Matthew" in Georgia und South Carolina hohe Wellen an Land gepeitscht. In mehreren Städten standen viele Straßen unter Wasser. Besonders gefährdet war South Carolinas "Perle", die historische Stadt Charleston. Am Vormittag war der Sturm zu einem Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 abgeschwächt worden, er war mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern aber immer noch äußerst gefährlich.

In Haiti sind offiziellen Angaben zufolge 336 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden noch vermisst und 211 weitere verletzt. Das teilte der nationale Zivilschutz am Samstag mit. Mehr als 60.000 Menschen suchten demnach Schutz in Notunterkünften. In verschiedenen Medien war zuletzt von deutlich mehr Todesopfern die Rede gewesen.

Rettungskräfte vor Ort sagten der Nachrichtenagentur dpa, sie rechneten damit, dass die Zahl der Toten noch steigen werde. Der Zivilschutz hatte seit Donnerstag keine offiziellen Zahlen mehr veröffentlicht.

Hurrikan "Matthew" hatte den Südwesten Haitis am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten bis zu 230 Kilometern pro Stunde getroffen. Häuser wurden zerstört, Bäume knickten um und Straßen wurden überschwemmt. Aus Angst vor Plünderungen hatten offenbar zahlreiche Menschen ihre Häuser nicht verlassen. Die besonders stark betroffene Region im Südwesten wurde vom Rest des Landes abgeschnitten.