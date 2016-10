Hurrikan "Matthew" South Carolina evakuiert mehr als eine Million Menschen

Vor der Ankunft des Hurrikans "Matthew" an der US-Küste hat die Regierung von South Carolina die Evakuierung von mehr als einer Million Menschen angeordnet. Gouverneurin Nikki Haley rief die Bevölkerung in sämtlichen Küstenabschnitten dazu auf, sich mindestens 160 Kilometer weit ins Inland zu begeben. Dies müsse ab Mittwochnachmittag geschehen.

Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von 230 Kilometern pro Stunde ist der schwerste in der Region seit fast einem Jahrzehnt. Am Dienstag bewegte sich das Zentrum über die Westspitze von Haiti hinweg. Dort kamen nach Berichten des Radiosenders Metropole vier Menschen ums Leben.

Auch in der benachbarten Dominikanischen Republik wurden nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes vier Personen getötet. Der Sturm zerstörte nach Angaben der Behörden am Dienstag außerdem fast 200 Häuser. Rund 800 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, außerdem waren 31 Ortschaften von jeglicher Kommunikation abgeschnitten, teilte das Zentrum für Katastropheneinsätze mit.

In Kolumbien war bereits in der vergangenen Woche ein Mann getötet worden, in St. Vincent und den Grenadinen starb ein Jugendlicher. Der Wirbelsturm bewegte sich auf Kuba zu und bedrohte weitere Karibikstaaten. Am späten Donnerstagabend dürfte er Florida erreichen.