Hurrikan "Matthew" "Dieser Sturm wird euch töten"

Mindestens 400 Tote hat Hurrikan "Matthew" in seiner Spur zurückgelassen. Die Nachrichtenagentur Reuters spricht von 572. Dazu Tausende zerstörte Häuser, Kirchen und Schulen.

Besonders schwer betroffen ist Haiti, der ohnehin mit erschütternder Armut kämpfenden Inselstaat. Alleine dort hat "Matthew" mindestens 400 Menschen in den Tod gerissen. Diese Zahl sei noch vorläufig, viele betroffene Gebiete seien sehr schwer zugänglich, sagte Senator Hervé Fourcand.

Vor allem der Süden Haitis war von "Matthew" verwüstet worden. Laut dem UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) ist die Hälfte der elf Millionen Einwohner in dem Karibikstaat von dem Wirbelsturm betroffen.

"Sie brauchen unsere Hilfe"

Angesichts der Not bat die Regierung von Haiti um internationale Unterstützung. Deutschland stellte daraufhin 600.000 Euro Soforthilfe bereit, wie in Berlin ein Sprecher von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mitteilte. Mit dem Geld sollten Projekte deutscher Hilfsorganisationen wie des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt werden.

Die Bundesregierung hat ihre tiefe Bestürzung über die zahlreichen Opfer zum Ausdruck gebracht. Auch viele Prominente haben ihre Trauer über die Opfer des zerstörerischen Hurrikans "Matthew" ausgedrückt.

"Meine Gebete gehen an alle, die durch Hurrikan Matthew betroffen sind", twitterte US-Schauspielerin Reese Witherspoon. Sängerin Pink verlinkte einen Spendenaufruf der Hilfsorganisation UNICEF, und das deutsche Model Heidi Klum schrieb zu einem älteren Foto von sich in Haiti: "2012 habe ich die Kinder auf Haiti besucht. Sie brauchen unsere Hilfe."

Haarscharf an Florida vorbei

Welchen Verlauf der Sturm nimmt und vor allem, ob er ins US-Hinterland dreht, war nach Angaben der US-Behörden noch unklar. Das Nationale Hurrikan Zentrum in Miami erklärte, das Auge des Sturms werde in der Nacht zum Samstag "entlang oder über die Küste Floridas" ziehen und dann weiter entlang der US-Küste in Richtung Norden nach Georgia und South Carolina. Voraussichtlich werde sich "Matthew" in den kommenden 48 Stunden abschwächen. Von der Sturmwarnung betroffen waren rund zwölf Millionen US-Bürger.

Nach den Zerstörungen in der Karibik bewegt sich der Sturm momentan eng an der Küste von Floridaentlang. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass er ab Sonntagabend Ortszeit durch eine Kaltfront über dem Nordosten der USA hinaus auf den Atlantik geschoben wird.

Ein "Monster"-Sturm

"Bringt euch in Sicherheit, dies ist eure letzte Chance. Bleibt weg von den Stränden", appellierte Gouverneur Scott an die Küstenbewohner Floridas und warnte eindringlich: "Dieser Sturm wird euch töten." Wegen des Hurrikans fiel in Florida in 600.000 Haushalten der Strom aus. "Matthew" nannte Scott ein "Monster".

US-Präsident Barack Obama verkündete, der Sturm werde an Florida vorüber ziehen. Die größte Sorge gelte nun der Gegend nördlich von Jacksonville und Georgia. Bewohner seien aufgerufen, offiziellen Warnungen Folge zu leisten. "Wir können Eigentum immer ersetzen, aber keine Leben."

Zuvor hatte Obama den Ausnahmezustand für die drei Bundesstaaten Florida, South Carolina und Georgia ausgerufen, was die unmittelbare Freigabe von Bundesmitteln für Notmaßnahmen ermöglichte. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus, das Benzin an den Tankstellen wurde knapp.

Bis zu 30 Milliarden Dollar Schaden

Nach Schätzungen von Experten könnte "Matthew" der zweitteuerste Wirbelsturm aller Zeiten für die amerikanischen Versicherer werden. Forscher von Kinetic Analysis rechnen mit versicherten Schäden des Hurrikans von rund 25 Milliarden Dollar. Damit würde der Hurrikan hinter "Katrina" landen, die 2005 unter anderem die Stadt New Orleans zerstört hatte.

Die Experten von RMS hatten Anfang der Woche auf Basis ihrer Datenmodelle eine Wahrscheinlichkeit von 42 Prozent für einen Schaden von 20 Milliarden Dollar errechnet, mit einer Wahrscheinlichkeit von 26 Prozent könnten es auch 30 Milliarden Dollar werden. RMS-Manager Ben Brookes sagte, die Schätzungen würden laufend aktualisiert, weil sich die Lage verändert habe. Marktteilnehmer machen sich darauf gefasst, dass die Schadenbilanz noch steigen könnte.

Das trifft vor allem die amerikanischen Versicherer: Sie müssen nach Schätzungen der Investmentbank JPMorgan mit Einbußen von einem Viertel ihrer Gewinne rechnen. 20 Milliarden Dollar Schaden hatten sie zuletzt 2012 zu verkraften, als der Sturm "Sandy" knapp am Nordwesten der USA vorbeigeschrammt war, ohne direkt die Küste zu treffen.