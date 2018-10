Das Zentrum des Hurrikans "Michael" hat in Florida das US-Festland erreicht. Die Wolkenwand, die unmittelbar das Auge des Wirbelsturms umschließt, treffe zwischen der Insel St. Vincent und der US-Stadt Panama City auf Land, teilte das nationale Hurrikan-Zentrum mit. Es sei mit katastrophalen und lebensbedrohlichen Winden zu rechnen.

"Michael" ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde ein Wirbelsturm der zweithöchsten Kategorie vier. Es ist der zweite Hurrikan binnen weniger Wochen, der auf den Südosten der USA trifft. Hurrikan "Florence" hatte dort Mitte September Milliardenschäden verursacht.

Der US-Präsident warnte vor der enormen Wucht des Sturms. Es sei nicht erwartet worden, dass der ursprünglich kleine Sturm sich zu einem "Monster" auswachsen würde, sagte er bei einem Treffen mit dem Chef der Katastrophenschutzbehörde Fema, Brock Long, und Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen. Trump kündigte an, das Katastrophengebiet am Sonntag oder Montag zu besuchen.

Im Video: Warum das Wetter immer unberechenbarer wird

Video BBC

"Dies wäre der intensivste Hurrikan seit 1851, der diese Gegend getroffen hat, wenn ich mich recht erinnere", sagte Katastrophenschutzchef Long. Die Behörden hatten eine halbe Million Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. "Wir sind besorgt, dass viele Bürger sich dazu entschlossen haben, die Warnungen nicht zu befolgen", so Long.

Eine CNN-Reporterin im Sturmgebiet sagte, Menschen in der Gegend hätten am Dienstag noch gedacht, sie würden einen Hurrikan der Kategorie zwei aussitzen. Als sie dann am Mittwoch aufgewacht seien, wären sie mit einem Sturm der Kategorie vier konfrontiert gewesen. Der Gouverneur von Florida, Rick Scott, hatte am Morgen gesagt, es sei nun zu spät, noch aus dem Sturmgebiet zu fliehen.