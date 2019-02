Mit 88 Jahren Wohl ältester Elefant der Welt in Gefangenschaft ist tot

Der vermutlich älteste Elefant in Gefangenschaft ist tot. Dakshayani sei am Dienstag plötzlich auf einer Elefantenfarm im südindischen Bundesstaat Kerala gestorben. Das teilte ein Tierarzt mit. Nach Angaben ihrer Besitzer wurde die Elefantendame 88 Jahre alt.

Wegen ihres hohen Alters trug Dakshayani den Ehrentitel Gaja Muthassi (Elefanten-Oma). Sie gehörte der Tempel-Stiftung Travancore Devaswom Board, die sie über Jahre hinweg an Tempel-Ritualen und Prozessionen teilnehmen ließ. Seit einiger Zeit wurde ihr Gang jedoch zunehmend unsicher, zuletzt verlor sie zudem allen Appetit.

Das Guinness-Buch der Rekorde nennt einen anderen Dickhäuter als ältesten Elefanten in Gefangenschaft. Lin Wang starb demnach 2003 im Alter von 86 Jahren in einem Zoo in Taiwan. Experten zufolge leben weltweit rund 15.000 Asiatische Elefanten - knapp ein Drittel der Gesamtpopulation - in Gefangenschaft.

Elefanten in Gefangenschaft haben in der Regel eine deutlich geringere Lebenserwartung als in Freiheit lebende Tiere. Gefangene Tiere leiden öfter an Krankheiten und sind vor allem psychischem Stress ausgesetzt.

Elefanten im Zoo werden durchschnittlich weniger als 19 Jahre alt, während freie Artgenossen im Schnitt bis zu dreimal so alt werden. Das ergab eine Studie von britischen Forschern, die die Lebensdaten von 4500 Afrikanischen und Asiatischen Elefanten untersucht haben.