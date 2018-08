Jahrhundertflut Zehntausende Menschen in Indien von Wasser eingeschlossen

Indien hat Tausende Soldaten und Hunderte Helikopter in den Bundesstaat Kerala im Süden des Landes geschickt. Dort sind mehrere zehntausend Menschen inmitten der schlimmsten Flut seit hundert Jahren vom Wasser eingeschlossen, die Nachrichtenagentur dpa spricht sogar von Hunderttausenden Bewohnern, die von der Außenwelt abgeschnitten sind. Binnen 24 Stunden wurden weitere 27 Todesfälle registriert, sagte ein Sprecher des Krisenstabes. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Überschwemmungen stieg damit auf mehr als 350.

In vielen Städten und Dörfern stieg das Wasser so hoch, dass zweigeschossige Gebäude überflutet wurden. Aus der Luft aufgenommene Fernsehbilder und Fotos zeigen Menschen, die sich auf Dächer geflüchtet haben und auf Rettung warten. 1300 Einsatzkräfte, 30 Militärhubschrauber und rund 400 Boote waren an den Rettungsarbeiten beteiligt. Mancherorts liehen sich Retter Boote von Fischern, um nach Opfern suchen zu können.

Am frühen Samstagmorgen gab es in der Region erneut starke Regenfälle und behinderten dadurch die Rettungsaktionen. Viele überschwemmte Gegenden haben die Helfer noch nicht erreichen können. Mancherorts kommen auch Boote nicht durch, dort können Menschen nur mit Helikoptern evakuiert werden.

"Keine Hilfe in Sicht"

In der auch bei Touristen beliebten Region sind mehr als 40 Flüsse über die Ufer getreten und 80 Dämme gebrochen. Straßen wurden zu Flüssen, Brücken stürzten ein, vielerorts gibt es keine Telefonverbindungen und keinen Strom, es besteht Seuchengefahr. Es sei schwierig, Kontakt in abgelegene Gebiete zu bekommen, berichtete der Krisenstab.

Am Freitag haben uns Verwandte angerufen und gesagt, sie hätten seit zwei Tagen weder Wasser noch Essen gehabt, und keine Hilfe sei in Sicht", sagte S. Sudarshan, Bewohner von Keralas Hauptstadt Thiruvananthapuram. Regierungschef Pinarayi Vijayan forderte, die Flut solle als nationale Katastrophe eingestuft werden.

Regierungschef Narendra Modi versprach, Nothilfe nach Kerala zu schicken. Der Ministerpräsident traf sich am Samstag mit den Regierung des Bundesstaats und sagte umgerechnet rund 60 Millionen Euro an Sofortzahlungen zu. Die Regierung des Bundesstaats hatte jedoch rund 240 Millionen Euro gefordert. Die Jahrhundertflut habe laut der Regierung bereits Schäden von geschätzt 2,4 Milliarden Euro angerichtet.

Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind seit Beginn der Flut bereits in Rettungscamps versorgt worden, teilte die Regierung mit. Derzeit befänden sich mehr als 300.000 Menschen in mehr als 1500 Hilfslagern. Allein am Freitag wurden demnach 82 000 Menschen in Sicherheit gebracht. Auf Bildern waren alte Frauen zu sehen, die Bündel mit ihren kostbarsten Besitztümern festhielten, während sie per Boot in Sicherheit gebracht wurden.

Regierungschef Narendra Modi versprach Nothilfe in Höhe von 5 Milliarden Rupien (rund 60 Millionen Euro). Die Regierung des Bundesstaats verlangt jedoch 20 Milliarden Rupien. Die Schäden hätten Schätzungen zufolge bereits eine Höhe von 195 Milliarden Rupien (2,4 Milliarden Euro) erreicht.

The Hon’ble Prime Minister Narendra Modi announced an assistance of ₹500 crore. CM had requested an immediate assistance of ₹2000 crore. We express our thanks to Centre for the assistance. @PMOIndia @narendramodi — CMO Kerala (@CMOKerala) 18. August 2018

Die Menschen in Kerala kämpfen seit dem 8. August mit außerordentlich heftigen Monsunregenfällen. Laut Vorhersage sollen die Regenfälle aber in den kommenden Tagen abnehmen. Der wichtigste Flughafen der Region in Kozhikode soll noch für mindestens eine Woche geschlossen bleiben.

Neben Kerala sind auch andere Bundesstaaten wie Karnataka und Madhya Pradesh von der Jahrhundertflut betroffen. Seit Beginn der Monsunsaison im Juni sind in Indien schon mehr als tausend Menschen infolge von Überschwemmungen ums Leben gekommen.