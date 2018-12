Indonesien Behörden weiten Suche nach Tsunami-Opfern aus

Offiziell meldeten Indonesiens Behörden am Morgen des 25. Dezember mindestens 429 Tote und 1400 Verletzte, die Opfer des Tsunami vom 22. Dezember wurden. Auch diese Zahl dürfte aber nur einen Zwischenstand darstellen: Nach offiziellen Angaben werden noch mindestens 154 Personen vermisst.

All das gilt aber nur für die Regionen, die die Behörden und Hilfsorganisationen bisher übersehen können. Der neuerliche Anstieg der Opferzahlen erklärt sich auch dadurch, dass die Suche nach Opfern in den letzten 24 Stunden auf entlegene Regionen ausgedehnt wurde, die man bisher für nicht betroffen hielt. Jetzt zeigt sich: Auch dort gab es viele Opfer. Der Überblick über die Auswirkungen des Tsunami, der die Inseln Sumatra und Java am letzten Samstag gegen 21.03 Uhr (Ortszeit; 15.03 Uhr MEZ) ohne Vorwarnung traf, ist noch lange nicht vollständig.

Derweil spuckt der Vulkan Anak Krakatau, dessen Ausbruch den Tsunami auslöste, weiter Feuer und hohe Aschewolken. Die Katastrophenschutzbehörden haben die Warnung vor der Möglichkeit hoher Fluten zunächst bis Mittwoch verlängert. Tausende Indonesier wurden aufgefordert, sich weiterhin nur auf höherem Grund aufzuhalten. Eine Tsunami-Gefahr besteht laut Hermann Fritz, Professor am Georgia Institute of Technology, USA, aber auch darüber hinaus: "Da der Anak Krakatau seit Monaten aktiv ausbricht, können weitere Tsunami nicht ausgeschlossen werden."

Kaum eine Nation der Erde hat mehr Erfahrung mit den Auswirkungen von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Tsunami als Indonesien: Der aus 17.508 Inseln bestehende Staat mit seinen 255 Millionen Einwohnern liegt in einer der aktivsten Zonen des sogenannten pazifischen Feuerrings. Darunter versteht man die Randzonen der pazifischen Kontinentalplatte, an deren östlichen, nördlichen und westlichen Rändern die aktivsten Zonen vulkanischer und plattentektonischer Aktivität der Erde liegen.

In Indonesien sind es vor allem die nordöstlichen Inseln, die den Feuerring direkt berühren: Hier liegen mindestens 41 aktive Vulkane, von denen derzeit drei aktuell ausbrechen.

Dass bei all dieser Erfahrung am 22. Dezember die Warnsysteme versagten und eine Warnung der Bevölkerung unterblieb, war der Entstehung des Tsunami geschuldet: Normalerweise türmen sich Tsunami-Wellen vor allem nach starken Seebeben auf, nicht aber nach "normalen" Vulkanausbrüchen. Die aktuelle Eruption des Anak Krakatau aber löste einen zunächst nicht bemerkten Erdrutsch unter der Wasseroberfläche aus, der den Tsunami verursachte. Die bis zu drei Meter hohe Flutwelle traf die zwei betroffenen indonesischen Inseln nur 24 Minuten später.

Der Krakatau gehört zu den berüchtigtsten Vulkanen der Welt. 1883 explodierte er regelrecht, tötete dabei geschätzt 36.000 Menschen und bescherte der Erde einen rund zwei Jahre anhaltenden kleinen Klimawandel mit Kälteperioden und Missernten. Die Explosion war so heftig, dass sie über mehrere tausend Kilometer hörbar war, ihre Druckwelle verursachte noch in 130 Kilometer Entfernung Schäden. Am Ende des Ausbruchs war der 813 Meter hohe Vulkan komplett verschwunden, und die Insel, auf der er stand, in mehrere Teile zerrissen.

Am 22. Dezember brach der Anak Krakatau aus, das "Kind des Krakatau": Der junge Vulkan ist die nächste Inkarnation des Feuerbergs, der ab dem Jahr 1927 wieder hoch genug war, die Wasseroberfläche zu durchstoßen. Inzwischen ist er wieder auf eine Höhe von 338 Metern angewachsen. Die sich wieder ständig vergrößernde Krakatau-Insel liegt in der Sundastraße, direkt zwischen Sumatra und Java.

Der Krakatau-Ausbruch gilt als zweitschlimmster Vulkanausbruch der Neuzeit - nach der Explosion des Tambora, der 1400 Kilometer östlich auf der indonesischen Insel Sumbawe liegt. 2018 registrierte das Vulkan-Observationszentrum der Smithonian Institution insgesamt neun größere Vulkanausbrüche in Indonesien und drei Tsunami, die Opfer forderten. Der Tsunami im September 2018, der auf Sulawesi 2256 Menschen das Leben kostete, wurde durch ein Seebeben verursacht.