Im Sturm verirrt Deutsche und polnische Bergsteiger im Iran gerettet

Am Sialan im Norden Irans sind ein deutscher und drei polnische Bergsteiger gerettet worden. Medien berichteten, dass die vier Bergsteiger am Donnerstagabend bei ihrer Tour auf den 4250 Meter hohen Gipfel vom Weg abgekommen seien. Im Elburs-Gebirge habe Sturm geherrscht.

Dabei rutschte eine polnische Bergsteigerin aus, verletzte sich schwer am Bein und konnte sich nicht mehr bewegen. Die Alpinisten konnten den Berichten zufolge noch rechtzeitig ihren persischen Übersetzer verständigen, der die örtlichen Rettungskräfte alarmierte. Diese machten den Aufenthaltsort der vier Bergsteiger ausfindig und brachten sie in einer mehrstündigen Nachtaktion in Sicherheit.

Die verletzte Polin wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert. Die anderen drei konnten mit Hilfe der Retter wieder ins Tal zurückkehren.