Türkei Hauseinsturz in Istanbul - Zahl der Toten steigt

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Das berichten regierungsnahe türkische Medien. 13 Menschen sind mittlerweile teils verletzt aus dem Geröll gerettet worden. Darunter auch ein fünfjähriges Mädchen, das 18 Stunden lang verschüttet gewesen sein soll.

Die Rettungsarbeiten gehen indes in die zweite Nacht. Seit Mittwochabend versuchen Einsatzkräfte mit schwerem Gerät, die Betonplatten und andere Trümmer zu beseitigen.

Der Gouverneur forderte die Nachbarn in der Gegend auf, weiter leise zu sein, damit die Retter Hilferufe von Überlebenden hören könnten. Der Minister für Umwelt und Stadtplanung, Murat Kurum, sagte am Morgen: "Wir hören Stimmen unter den Trümmern. So Gott will, werden wir auch diese Bürger retten."

DPA Unglückstelle in Istanbul

In dem Haus waren nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP 43 Bewohner gemeldet. Wie viele Menschen sich zur Zeit des Unglücks tatsächlich dort aufhielten, ist weiterhin unklar. Die türkische Agentur Anadolu zitierte einen örtlichen Beamten mit der Vermutung "27 bis 30 Menschen" seien daheim gewesen, als es einstürzte.

Das Haus im Stadtteil Kartal auf der asiatischen Seite der türkischen Metropole war am Mittwochnachmittag in sich zusammengefallen. Was das Unglück ausgelöst hatte, ist weiter unklar.

Gouverneur Yerlikaya sagte, mittlerweile seien in der Umgebung vorsichtshalber sieben weitere Häuser geräumt worden. Ein zehnstöckiges Gebäude gleich neben dem eingestürzten Wohnhaus sei in Gefahr. Spezialisten nutzten Laser, um es auf Brüche zu scannen.

"Gebäude war von Rissen übersät"

Hauseinstürze sind in Istanbul keine Seltenheit. Ursache ist oft die schlechte Bauweise vieler Gebäude. Aber auch die vielen Erdbebenin der Region wirken sich auf die Stabilität von Bauten aus.

Überlebende sagten nach Angaben des türkischen Nachrichtensenders NTV, das nun eingestürzte Gebäude sei von Rissen übersät gewesen und habe einige Stunden vor dem Zusammensturz gewankt. Medienberichten zufolge waren die drei obersten Stockwerke ohne Genehmigung gebaut worden - eine in der Türkei nicht unübliche Praxis.

Erst im Juli war im Stadtteil Beyoglu ein vierstöckiges Haus zusammengebrochen, nachdem ein Erdrutsch das Fundament unterhöhlt hatte. Die Bewohner wurden gerettet. Im Februar 2016 war im Zentrum von Istanbul aus unbekannten Gründen ein fünfstöckiges Haus in sich zusammengefallen - weil das Haus leer war, wurde niemand verletzt. Es lag in einer Parallelstraße zu der bei Touristen beliebten Istiklal-Fußgängerzone in der Nähe des Taksim-Platzes.