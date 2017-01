Lawinenunglück in Italien "Es war, als würden sie noch mal geboren"

Sie gruben bis zur Erschöpfung, gaben die Hoffnung nicht auf - und wurden für ihre Beharrlichkeit belohnt: Einsatzkräfte haben aus dem von einer Lawine verschütteten Berghotel in Italien mehrere Personen gerettet. Dass die Gruppe überlebte, gleicht einem kleinen Wunder - denn den Rettern boten sich apokalyptische Bilder: von Schnee und Geröll durchbrochene Wände, Flure voller Trümmer.

Es ist unklar, wie viele Menschen das Unglück überlebt haben. Die Polizei sprach von acht Überlebenden am Freitag, ein Feuerwehrsprecher sagte, sechs Überlebende seien an dem Tag gefunden worden. Die Nachrichtenagentur AP berichtete von zehn Überlebenden. Am Abend meldete die Feuerwehr, sie habe drei Kinder lebend aus den Trümmern gezogen.

Zwei Menschen waren bereits am Donnerstag gerettet worden. Sie waren im Freien gewesen, als die Lawine niederging. Zwei Hotelinsassen wurden tot geborgen, zwei weitere Leichen sollen gefunden, aber noch nicht aus den Trümmern gezogen worden sein.

Zwei Mädchen gerettet

Zu den nun Geretteten gehören laut Polizei zwei kleine Mädchen. Hubschrauber brachten die schwer unterkühlten Opfer in das nächstgelegene Krankenhaus nach Pescara. Videos zeigten, wie die Befreiten unter dem Jubel der Retter in Sicherheit gebracht wurden.

"Wir haben diese Hoffnung immer gehabt", sagte die Zuständige des Zivilschutzes, Titti Postiglione. Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes sagte, der dicke Schnee um das Hotel könnte es in eine Art Iglu verwandelt haben - mit guten Bedingungen für die Überlebenden.

Erste Hoffnung war aufgekommen, als Aufnahmen von Helmkameras der Einsatzkräfte zeigten, dass einige Räume im Hotelinneren kaum beschädigt waren. Sechs der Überlebenden - darunter eine Mutter und ihre kleine Tochter - waren rund 43 Stunden in der Küche eingeschlossen. "Wir haben Rauch und kleine Feuer gesehen und uns gedacht, dort müsse noch Luft sein", sagte Marco Bini von der Bergrettung. "Wir fingen sofort an zu graben."

Bini sagte, die Geretteten hätten sehr gefroren, seien sonst aber in relativ guter Verfassung gewesen. "Ihre Gesichter sagten alles. Es war, als würden sie noch einmal geboren". Angesichts der Überlebenden in der Küche hoffen die Retter nun auf weitere Lufttaschen in dem Gebäude. 135 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Video zeigt, wie die Einsatzkräfte den Jungen aus einem Loch im dicken Schnee ziehen, ein Feuerwehrmann tätschelt seinen Kopf, ein anderer lacht in die Kamera und klatscht vor Freude in die Hände. Die gerettete Mutter des Jungen zeigt in das tiefe Loch und ruft verzweifelt, ihre Tochter stecke noch immer dort drinnen.

Mehr als 30 Personen im Hotel

Das Hotel Rigopiano liegt in 1200 Metern Höhe am Hang des Berges Gran Sasso. Unklar ist, wie viele Menschen sich dort genau aufhielten. Zuletzt war von bis zu 34 Personen die Rede - Personal, Gäste und einige unangemeldete Besucher.

Als die Lawine das Hotel traf, waren die meisten Hotelgäste bereits seit Stunden zur Abreise bereit - offenbar wollten sie nach mehreren Erdbeben in den Abruzzen nicht länger bleiben. Der 38-jährige Koch Giampiero Parete, der die Tragödie überlebt hatte, berichtete später den Medien, er und seine Familie hätten bereits seit 14 Uhr in der Hotellobby auf einen Schneepflug gewartet, der die Straße räumen sollte.

Erst habe es geheißen, der Schneepflug komme um 15 Uhr, dann hieß es, er käme um 19 Uhr, sagte Parete. Da seine Frau Kopfschmerzen hatte, ging er kurz nach 17 Uhr zu seinem Wagen, um Medikamente zu holen. In der Zeit ging die Lawine vor seinen Augen auf das Hotel nieder. Der Schneepflug traf nie ein.

Die Staatsanwaltschaft von Pescara leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ein. Sie will auch Berichten von Angehörigen der Verschütteten nachgehen, wonach die Behörden ihren Alarmanrufen zunächst keinen Glauben schenkte. Die Rettungsdienste weisen diese Vorwürfe zurück.

Überlebende sollen Tipps zur Suche geben

Die Witterung erschwert die Arbeit der Retter. Das Hotel ist schwer zugänglich, Einsatzkräfte arbeiten daran, eine sieben Kilometer lange Straße für schweres Gerät befahrbar zu machen. Der Weg ist allerdings nur einspurig befahrbar, Schneemassen, umgestürzte Bäume und Steine behindern die Helfer.

Die Lawine hatte die Bergseite des Hotels zum Einsturz gebracht und einen Flügel des Hotels aus dem Fundament gerissen und Richtung Tal geschoben. An manchen Stellen liegt der Schnee bis zu fünf Meter hoch auf dem Hotel. Ein Sprecher der Einsatzkräfte sagte, die Überlebenden könnten Hinweise darauf geben, wo die weitere Suche am meisten Erfolg verspreche.

In der Region herrschen seit Tagen chaotische Verhältnisse. Zu einem außergewöhnlich harschen Wintereinbruch kam am Mittwoch eine Serie von Erdbeben. Mindestens drei Menschen starben, mehrere Gebäude stürzten ein.

Die Region hat sich noch nicht von einem schweren Erdbeben erholt, bei dem im August knapp 300 Menschen starben. Zwei weitere starke Beben im Oktober richteten damals erneut schwere Schäden an.

Tausende Bewohner der Region wurden zwar inzwischen in sicherere Gebiete gebracht, viele andere aber leben bis heute in Notunterkünften. In dem im August fast völlig zerstörten Ort Amatrice sollte am Freitag per Los entschieden werden, wer in die ersten 25 stabileren Unterkünfte aus Holz ziehen darf.

Im Video: Polizeiaufnahmen aus dem Hotel