Nach Genua-Unglück 43 Minuten Stille für 43 Opfer

Nach dem verheerenden Brückeneinsturz in ihrer Stadt haben die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten CFC Genua den 43 Toten des verheerenden Brückeneinsturzes gedacht. 43 Minuten lang blieben die Fans am Sonntag gegen Empoli still, wie italienische Medien berichteten.

Erst danach wurde es im Stadion wieder laut. Im Anschluss sangen die Fans im Chor "Genova, Genova" ("Genua, Genua").

Auch die Spieler setzten ein Zeichen: Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Genova nel cuore" (Genua im Herzen). Genua siegte 2:1 gegen Empoli.

Für den CFC sowie für den anderen Club aus Genua, Sampdoria, waren die Spiele an diesem Wochenende die ersten der Saison. Wegen der Trauer waren die am ersten Spieltag vorgesehenen Partien verschoben worden.

Am 14. August war der viel befahrene Polcevera-Viadukt während eines Unwetters eingestürzt. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Die Tragödie machte zudem Hunderte Menschen obdachlos. Sie mussten ihre Häuser nahe der Brücke aus Sicherheitsgründen verlassen.