Lawinenunglück in Italien "Sie wollten mir nicht glauben"

Gegen Mitternacht, so hieß es am Donnerstagmorgen bei den Rettungsdiensten, hätte der Hilferuf sie erreicht: "Das Hotel ist versunken". Zwei junge Männer hatten das 4-Sterne Hotel Rigapiano, eher zufällig, kurz vor der Katastrophe verlassen und mussten zusehen, wie eine gigantische Lawine das Gebäude verschlang und mitsamt ihren Angehörigen unter sich begrub. Einer von ihnen hatte die Nachricht abgeschickt. Giampiero Parete, Koch von Beruf.

Wenig später, so hieß es, machte sich eine Rettungsmannschaft auf den Weg zum gewaltigen Gran-Sasso-Massivs und fand gegen vier Uhr morgens die zerstörten Reste des Hotels, in dem nach derzeitigem Stand mindestens vier Menschen ums Leben kamen und rund 30 weitere verschüttet wurden.

Doch nach Aussagen eines Zeugen war es womöglich etwas anders.

Der Notruf des Kochs über WhatsApp erreichte seinen Chef, den Restaurantbesitzer Quintino Marcella. Der Anruf sei allerdings nicht gegen Mitternacht, sondern schon gegen 17.30 Uhr gekommen, sagte der in eine TV-Kamera. Er habe, so Marcella weiter, sofort die Präfektur angerufen. Aber dort "wollten sie mir nicht glauben". Sie hätten ihm gesagt, man habe vor zwei Stunden mit dem Hotel telefoniert, da sei alles in Ordnung gewesen.

Er habe danach sämtliche Notrufnummern angerufen, "die 112, die 113, die 115, die 117, die 118", bis endlich jemand reagiert habe. Gegen 20 Uhr habe sich, nach seiner Kenntnis, die erste Rettungsmannschaft auf den Weg gemacht. Das wären mehr als zwei Stunden nach dem Notruf vom Unglücksort. Vielleicht wichtige zwei Stunden.

Jetzt ermittelt auch die zuständige Staatsanwaltschaft wegen der Möglichkeit von "fahrlässiger Tötung" - wie immer in solchen Fällen.

Auch im Hotel ging es offenbar irgendwie seltsam zu. Alle - oder jedenfalls fast alle - Hotelgäste hatten bereits ihre Rechnungen bezahlt und warteten in der Lobby der vornehmen Wellness-Oase. Sie wollten abreisen, warum genau ist nicht klar. Wegen des schlechten Wetters vielleicht, oder aus Angst wegen der Erdstöße der vorigen Nächte. Verständlich. Denn in der Region dröhnt und bebt die Erde seit Tagen wieder. Und im Sommer und im Herbst hatten nicht weit davon Hunderte Menschen ihr Leben und Tausende ihr Zuhause verloren.

Draußen, das berichtete ein Gast via Smartphone seinem Bruder, stünden zehn Autos in Reihe, abfahrbereit. Sie warteten nur noch auf den Schneepflug. Der sollte eigentlich um 15 Uhr kommen. Aber dann hieß es, er käme erst um 19 Uhr. Aber da kam er auch nicht, und da gab es das Hotel schon nicht mehr. Doch auch da wäre der Schneeräumer noch durchaus hilfreich gewesen: Er hätte den Rettungskräften vielleicht den Weg freimachen können, die mit ihren Fahrzeugen später steckenbleiben sollten.

Ohne Bergungsgerät und auf Skiern erreichte ein Helfertrupp morgens gegen vier Uhr den Ort der Katastrophe. Seine Chancen, mögliche Überlebende in den Resten des Hotelkomplexes zu finden, waren marginal - die tapferen Retter hatten ja nur ihre Hände zum Graben.

