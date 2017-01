Lawinenunglück in Italien "Das Hotel ist versunken"

Der Hilferuf kam gegen Mitternacht über WhatsApp: "Das Hotel ist versunken!"

Zwei junge Männer hatten das Hotel Rigapiano soeben verlassen, ein hübsches Vier-Sterne-Haus, malerisch an der Ostflanke des knapp 3000 Meter hohen Gran-Sasso-Massivs gelegen. Der eine wollte etwas aus dem Auto holen, der andere vielleicht eine Zigarette rauchen. Da schoss die gewaltige Lawine den Berg herab. Sie riss das vierstöckige Haus aus den Fundamenten, schob es einige Meter talwärts und begrub es dort unter Bäumen, Steinen und Schnee.

Einer der Männer vor dem Hotel setzte den Hilferuf ab. Die Nachricht erreichte, weit entfernt, einen Freund. Der gab ihn weiter. Wenig später machte sich eine kleine Rettungsmannschaft auf den Weg.

Sie brauchte bis vier Uhr morgens. Die Fahrzeuge und die Schneeturbinen blieben in einem Bergrutsch stecken. Felsbrocken und Bäume blockierten den Weg. Auf Skiern erreichten die Retter den Unglücksort und sandten via Smartphones beklemmende, düstere Bilder: Ein halb versunkenes Gebäude, auf den ersten Blick nur wenig zerstört, scheinbar intakte Glasfronten, hinter denen hier und dort Licht leuchtete, Bäume auf dem Dach - und alles war still. Die Retter riefen und riefen - aber sie blieben ohne Antwort. "Es gibt viele Tote", sagte Antonio Crocetta voraus, der Anführer des kleinen Bergungstrupps.

Im Hotel waren vermutlich etwa 20 bis 30 Personen, darunter zwei Kinder, vier und fünf Jahre alt. Die zwei Männer immerhin, die vor der Tür waren, überlebten die eisigen Temperaturen - im Auto. Doch einer von ihnen bangt um seine Frau und seine beiden Kinder, die noch in den Trümmern sind.

Fast ganz Italien befindet sich im Würgegriff eines außerordentlich harten Winters. Süditalien versinkt unter Schnee, der Norden sowieso. Im Zentrum, in der Toskana zum Beispiel, wütet seit Tagen ein Sturm, der mit Orkanböen von mehr als 100 Stundenkilometern Bäume knickt und Telefon- und Stromnetze stilllegt. Und weiter östlich davon versetzen jeden Tag, jede Nacht Erdstöße die Menschen in Angst. Da wo schon im Sommer und im Herbst Hunderte von Menschen starben und Tausende ihr Haus und ihre Existenz verloren, bebt die Erde schon wieder.

40.000 Erdstöße hat es seit dem Sommer gegeben, in der Nacht von gestern auf heute waren es 80. Darunter sind viele so heftig, dass die Menschen auch hundert, zweihundert Kilometer entfernt in Panik geraten. In Amatrice, der kleinen Stadt, die durch ihre Trümmer weltbekannt wurde, ist nun auch der letzte Teil des letzten Kirchturms eingestürzt. Und im Gran-Sasso-Massiv löste ein Erdstoß womöglich die Lawine aus.

Warten auf die "Schneekatze"

Am Hang des Gran Sasso versuchen die Männer der Bergrettung, weiter in das verschüttete Hotelgebäude einzudringen. Bislang hätten sie zwei Verletzte geborgen, heißt es, aber auch einen Toten. Bestätigt ist das nicht, das Ausmaß der Katastrophe ist zur Stunde noch ungewiss.

Bisher ist kein Bergungsmaterial eingetroffen, um in das zerquetschte Gebäude zu kommen. Das nötige Gerät ist noch immer etwa sechs Kilometer entfernt. Dringend warten die Hilfskräfte vor Ort auch auf eine "Schneekatze", um die Verletzten in Sicherheit zu bringen, wenn man sie denn gefunden hat. Denn dort oben ist es weiterhin eiskalt.

Das war es schon am Vorabend, als die Hoteldirektion den Gästen mitteilte, dass wegen des Sturms und der heftigen Schneefälle die Telefonleitungen unterbrochen seien und man auf Internet-Mitteilungen zurückgreifen müsse. Das hat ein Gäste-Ehepaar gerade noch geschafft und eine Nachricht abgesetzt: "Hilfe, wir erfrieren." Was aus ihnen geworden ist, weiß man bislang nicht.