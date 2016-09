Saftige Nachzahlung Italiener bekommt Stromrechnung über 65.500 Euro

Bei hohen Rechnungen kann man schon mal einen Schock bekommen. Der Schock von Daniele Cametti Aspri muss allerdings gewaltig gewesen sein, als der den Brief von seinem Stromanbieter öffnete. 65.500 Euro will die Firma von ihm haben. Die Summe sei eine Nachzahlung für zehn Jahre, heißt es.

Daniele Cametti Aspri kann sich das nicht erklären. Er habe stets seine Rechnungen bezahlt, beteuerte der Fotograf gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Auf Facebook postete er ein Bild von einer nachgemachten Riesenrechnung aus Papier. Dazu schrieb er: "Ich bin verzweifelt, ich habe geschrien, ich habe auf einmal mein Leben und das meiner Familie wanken sehen."

Der Stromversorger Acea teilte indessen mit, auf die Forderung zu bestehen. "Wir bestätigen die Richtigkeit der Kalkulation, was den Verbrauch von Herrn Cametti angeht", heißt es in einer Erklärung. Der Kunde habe das Recht, Einspruch gegen die Rechnung zu erheben und den Betrag in Raten zu bezahlen. Es werde geprüft, wie es zu der Summe gekommen sei.

Cametti will die Forderung nicht akzeptieren und hat einen Anwalt eingeschaltet. Für den Fall der Fälle hat er aber noch einen Plan B parat: Auf Facebook rief er seine Freunde zu einer Crowdfunding-Aktion auf, um gemeinsam mit ihm die Mega-Rechnung zu bezahlen.