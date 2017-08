Gewitter und Waldbrände Tote bei Unwettern in Italien

In Norditalien sind bei schweren Unwettern mehrere Menschen ums Leben gekommen. Im Ort Cortina d'Ampezzo starb der Feuerwehr zufolge am Wochenende eine Frau , weil Geröllmassen ihr Auto verschütteten. Der verschüttete Wagen wurde in einem Flussbett nahe des Wintersportortes Cortina d'Ampezzo entdeckt. Rettungskräften sei es nicht gelungen, die Frau wiederzubeleben, teilte die Polizei mit.

Auf dem Berg Marmolata in den Dolomiten wurde am Sonntag ein Mann von einem Blitz erschlagen. In der Region Friaul wurde vermutlich ein belgischer Tourist von einem Baum in seinem Zelt getötet. In der Lombardei starb der Agentur Ansa zufolge eine Frau, weil sie auf einem nassen Wanderweg abgestürzt war.

Die Bergrettung rief die Menschen auf, die Unwetterwarnungen ernst zu nehmen. In Italien herrschen seit Tagen vielerorts Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Immer wieder werden durch die Hitze auch Waldbrände entfacht, in vier Wochen ist fast so viel Waldfläche verbrannt wie im gesamten vergangenen Jahr. Am Donnerstag kamen eine 79-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann bei einem Feuer ums Leben.

Die anhaltende Hitze hat in weiten Teilen Italiens enorme Trockenheit ausgelöst, vielerorts ist das Wasser knapp. Besonders stark betroffen ist unter anderem die Hauptstadt Rom.