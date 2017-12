Ein Fisch in der Luftröhre. Ein Mann, der sich an einen ICE klammert und 25 Kilometer mitfährt. Eine Vase, die für das 10.000-Fache ihres Schätzwertes versteigert wird. Die kuriosesten Kurzmeldungen des Jahres.

Arbeiter finden jahrhundertealten Münzschatz im Keller

Das kann man wohl ein gutes Versteck nennen: In Jena sind Arbeiter im Frühjahr beim Ausbauen eines Kellers auf Dutzende Silbermünzen gestoßen. Laut dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie waren die 75 Münzen in einem Keramikgefäß im Kellerboden deponiert.

Die älteste Münze war eine Prägung der Spanischen Niederlande von Philip II. von Spanien aus dem Jahr 1563. Die jüngste war ein Taler aus dem Jahr 1710.

Feuerwehr rettet nackten Mann von Hausdach

Die Feuerwehr in Landshut musste im Juni zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: Ein Mann hockte nackt auf einem Hausdach. Der 27-Jährige habe mit seiner Freundin gestritten und sei von ihr aus der Wohnung geworfen worden, hieß es.

Der Ausgesperrte versuchte, die Wohnung über ein Dachfenster wieder zu entern - dieses schloss die Freundin jedoch und verließ dann das Haus. Der Nackte auf dem Dach in 15 Meter Höhe fiel schließlich einer Passantin auf, die die Polizei alarmierte. Die Feuerwehr holte den Mann mit einer Drehleiter vom Dach, die Polizei brachte ihn nach Hause.

Chinesische Vase für das 10.000-Fache des Schätzpreises versteigert

Ihr Wert wurde auf 430 bis 690 Euro geschätzt: Ein Bieter hat im September bei einer Auktion in der Schweiz für 5,4 Millionen Euro eine chinesische Vase ersteigert. Damit erzielte das gute Stück etwa das 10.000-Fache seines Schätzwerts, wie das Auktionshaus Genève-Enchères mitteilte.

AFP/ Geneve-Encheres 60 Zentimeter hohe Vase

Die 60 Zentimeter hohe Vase zeigt drei blaue Drachen auf gelbem Grund. Sie ging nach einem heftigen Bietergefecht an einen asiatischen Hobbysammler. "Das ist ein Hammerpreis", sagte Auktionator Olivier Fichot. Das Alter der Vase sei schwer zu bestimmen gewesen, deshalb sei man bei der Schätzung des Wertes eher konservativ gewesen.

Das Porzellangefäß stammte aus einer Genfer Kunstsammlung. Die Vase soll offiziellen Angaben zufolge im 20. Jahrhundert hergestellt worden sein. Der Käufer ist aber offenbar davon überzeugt, dass sie wesentlich älter ist und aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Störendes Wespennest - Frau fackelt Balkon ab

Beim Versuch, auf ihrem Balkon ein Wespennest zu verbrennen, hat eine Frau in München 50.000 Euro Schaden verursacht. Auf dem Balkon fingen zunächst Möbel Feuer.

Dann breitete sich der Brand bis in ein Zimmer der Wohnung sowie auf den darüber liegenden Balkon aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau brachte sich rechtzeitig in Sicherheit und wurde nicht verletzt. Ein Wespennest habe man nach dem Feuer nicht mehr gefunden.

Mann klemmt sich außen an ICE und fährt 25 Kilometer mit

DPA ICE (Symbolbild)

Ein 59-Jähriger wollte im Herbst in Bielefeld in den ICE nach Hannover einsteigen. Dann fuhr der Zug los - und der Passagier wählte einen lebensgefährlichen Außen-Stehplatz.

Der Mann habe sich an den sogenannten Faltenbalg zwischen zwei Waggons geklammert und sich dabei mit den Füßen auf einem kleinen Trittbrett abgestützt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover. "Dass der 59-Jährige noch lebt, hat er wohl Bahnbediensteten zu verdanken, die ihn bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Bielefeld entdeckten und dann umgehend das Zugpersonal verständigten."

Der ICE, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit Tempo 160 unterwegs war, drosselte die Geschwindigkeit und hielt nach 25 Kilometern im Bahnhof Löhne. Dort wurde der Mann in den Zug geholt und bis zu seinem Zielort Hannover gebracht. Polizisten sagte der Mann, er habe sein Gepäck in Bielefeld in den ICE gestellt und den Zug dann noch einmal kurz verlassen. Als die Bahn dann für ihn überraschend losgefahren sei, sei er zwischen die Waggons gesprungen und habe sich dort festgeklammert.

Angler will Seezunge küssen - und erstickt beinahe

imago/ Bluegreen Pictures Seezunge (Symbolbild)

In der englischen Grafschaft Dorset ist ein Mann beinahe an einem lebendigen Fisch erstickt. Der 28 Jahre alte Angler soll Anfang Oktober eine 14 Zentimeter lange Seezunge im Spaß über seinen geöffneten Mund gehalten haben, nachdem er sie gefangen hatte.

Laut BBC versuchte der Mann, den Fisch zu küssen. Das Tier habe sich freigezappelt und sei direkt in seinen Hals gefallen, teilte der Rettungsdienst South Western Ambulance mit. Dort habe es die Luftröhre blockiert.

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen erlitt der Mann den Angaben zufolge einen Herzstillstand. Rettungskräfte konnten ihn aber wiederbeleben und den Fisch herausziehen. Der Angler habe keine bleibenden Schäden erlitten, hieß es.

Drei Richtige machen Lottospieler unverhofft zum Millionär

Er rechnete mit knapp zehn Euro, doch dank einer Sonderauslosung ist ein Lottospieler aus Mannheim im Herbst mit einem simplen "Dreier" zum Millionär geworden.

Wie Baden-Württembergs Lottozentrale in Stuttgart mitteilte, profitierte der Spieler von einer Sonderauslosung. Daran nahmen alle Spielscheine mit drei Richtigen der beiden vorangegangenen Ziehungen teil - insgesamt 175.363 Lottoscheine.

Feuerwehr schneidet Katze aus Wand

DPA/Feuerwehr Jüchen Feuerwehrleute befreien eingeklemmte Katze

Ein gutes Dutzend Feuerwehrleute und schweres Gerät - so wurde eine Katze in der Nähe von Mönchengladbach gerettet. Das Tier war in Jüchen zwischen einer Hauswand und einer Garage steckengeblieben.

Mit einem Trennschleifer schnitten die Einsatzkräfte ein Loch in die Garagenwand und befreiten anschließend die Katze. Das Tier überstand die zweistündige Rettungsaktion unverletzt.

Schlüssel verloren - Mann steckt 40 Minuten kopfüber in Gully fest

Missgeschick mit Folgen in Hamburg: Beim Versuch, seinen Schlüssel aus einem Gully zu holen, ist ein Mann im Oktober kopfüber in dem Sielschacht steckengeblieben. Passanten wählten den Notruf, weil der Mann in der Nähe der U-Bahnstation St. Pauli bis zur Hüfte in dem 25 mal 60 Zentimeter breiten Schacht steckte.

Notarzt und Rettungssanitäter versorgten ihn mit kreislaufstabilisierenden Infusionen und schmerzstillenden Medikamenten, während Feuerwehrleute seine Rettung vorbereiteten. Nach etwa 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Mann aus seiner misslichen Lage befreien. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Den Schlüssel soll der Mann bei seiner Rettung übrigens in der Hand gehalten haben.

Pferd wird nach Hause geflogen

AP Fliegendes Pferd

Mit einem Hubschrauber haben Rettungskräfte in Kalifornien ein Pferd gerettet. Es war mitsamt seiner Reiterin fast hundert Meter einen Abhang hinabgerutscht, wie die Feuerwehr in San Bernardino mitteilte.

Die Frau blieb unverletzt und kam zu Fuß den Abhang wieder hinauf - das Pferd jedoch nicht. Deshalb legten die Einsatzkräfte dem Tier ein spezielles Geschirr an und transportierten es per Hubschrauber ab. Das Pferd blieb ruhig und ließ sich an den Gurten sicher durch die Luft bis nach Hause schaukeln.