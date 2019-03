In Niederbayern hat ein Stier einen Landwirt getötet. Das Tier sollte am Mittwoch auf das Fahrzeug eines Viehhändlers in Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau verladen werden, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte. Dabei habe es den 60-Jährigen tödlich verletzt.

Die Kriminalpolizei Passau ermittelt. Ein Verschulden Dritter könne jedoch ausgeschlossen werden, hieß es. Es sei von einem tragischen Unfall auszugehen.