Gefahr durch Starkregen Hunderttausende Japaner sollen ihre Häuser verlassen

Bei Überschwemmungen im Süden Japans sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben vom Donnerstag werden 18 Menschen vermisst. Auf Kyushu, einer der vier Hauptinseln Japans, wurden Straßen und Häuser durch starke Regenfälle weggeschwemmt.

Mancherorts in der Präfektur Fukuoka fielen innerhalb von neun Stunden mehr als 77 Liter Regen pro Quadratmeter - mehr als doppelt so viel wie normalerweise im gesamten Juli. Insgesamt 7500 Polizisten, Feuerwehrleute und Soldaten wurden mobilisiert, um den Betroffenen zu helfen und nach Vermissten zu suchen.

In Fukuoka wurden fast 600.000 Menschen angewiesen, ihre Häuser zu verlassen, in der Präfektur Oita mehr als 270.000 Personen. Aber nur wenige taten dies - unter anderem, weil der Regen in der Nacht stärker wurde. Bis zum Morgen waren etwa 1800 Menschen in Notunterkünften angekommen.

Der stellvertretende Regierungschef Taro Aso sprach von einer "extrem gefährlichen Situation". Betroffene verbrachten die Nacht in Notunterkünften in Schulen und Regierungsgebäuden. Sie werden noch eine Weile ausharren müssen. Der Starkregen soll voraussichtlich erst am Freitag nachlassen.