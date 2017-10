Nach monatelanger Irrfahrt Schiffbrüchige Seglerinnen wieder an Land

Die zwei Seglerinnen Jennifer Appel und Tasha Fuiva sind nach ihrer lebensgefährlichen Reise über den Pazifik wohlbehalten auf einer US-Militärbasis in Japan angekommen. Das US-Docklandungschiff "USS Ashland" setzte die beiden Schiffbrüchigen und ihre Hunde in Okinawa ab - fünf Tage nach ihrer Rettung rund 900 Meilen südöstlich von Japan.

Appel und Fuiva trieben zu diesem Zeitpunkt seit Monaten im Meer umher - mit ihren beiden Hunden Zeus und Valentine. Sie waren im Mai zu einem Segeltörn von Hawaii nach Tahiti aufgebrochen, der eigentlich nur rund 20 Tage dauern sollte. Die Fahrt ging jedoch gründlich schief.

Ihr Boot, die "Sea Nymph", wurde wenige Tage nach dem Ablegen in einem Sturm stark beschädigt. Bei einem nächsten Sturm wenige Wochen später sei der Maschinenraum vollgelaufen und der Dieselmotor beschädigt worden, berichteten die Frauen. Auch Takelage und Segel hätten stark gelitten. Die Seglerinnen konnten ihr Boot deshalb nicht mehr auf dem richtigen Kurs halten. Es trieb manövrierunfähig umher - weit entfernt vom üblichen Schiffsverkehr.

Video AP/ U.S. Navy/ Jonathan Clay

Sie hätten 98 Tage lang immer wieder Notrufe abgesetzt, berichteten Appel und Fuiva. Vergeblich. Erst am Dienstag wurden sie von taiwanesischen Fischern entdeckt, konnten über deren Schiff einen Notruf absetzen und wurden so schließlich von dem US-Schiff gerettet - aus Sicht der beiden Frauen gerade noch rechtzeitig.

Die Seglerinnen und ihre beiden Hunden waren zwar in guter körperlicher Verfassung. 90 Prozent ihrer Lebensmittelvorräte seien jedoch schon verbraucht gewesen, sagten die Frauen. Das Futter für die beiden Hunde war ihnen demnach schon ausgegangen , und sie hätten begonnen, ihr eigenen Essen mit ihnen zu teilen.

Appel, die seit zehn Jahren Segelerfahrung hat, gab sich bei ihrer Ankunft an Land selbstkritisch: Vielleicht habe sie die Reise doch nicht so gut vorbereitet, wie sie es hätte tun können, sagte sie. Dass sie und ihre Mitseglerin überhaupt überlebt hätten, verdanke sie dem Ratschlag erfahrener Segler in Hawaii.

"Sie haben uns gesagt: 'Packt in jede Ecke eures Bootes Lebensmittel, und wenn ihr denkt, ihr braucht Vorräte für einen Monat, dann nehmt Essen für sechs Monate mit. Denn ihr wisst nie, was da draußen passieren kann'", sagte Appel. "Das war ein wirklich guter Rat. Denn wir sind hier."

Die Frauen überlebten auch nach Einschätzung der US-Navy dank ihres Meerwasserfilters und eines Jahresvorrats an Haferflocken, Nudeln und Reis.