Warnung des Bürgermeisters Goldsucher könnten weite Teile von Johannesburg in die Luft sprengen

Der Bürgermeister der südafrikanischen Millionenstadt Johannesburg fordert von Polizei und Regierung ein hartes Durchgreifen gegen illegale Goldsucher. In deren Sprengsätzen sieht Herman Mashaba eine enorme Bedrohung für seine Stadt.

Die Goldsucher könnten in der Nähe ihrer Grabungsstätten liegende Gas- und Öl-Pipelines zur Explosion bringen, sagte der Bürgermeister. Sie gefährdeten damit nicht nur die Infrastruktur, es könne auch "in großem Maßstab" zum Tod von Anwohnern kommen.

Erst in der vergangenen Woche hätten einige von ihnen im Süden der Stadt rund zwei Meter von einer Pipeline entfernt Sprengstoff genutzt, um Gestein freizulegen, so Mashaba. Das für die Weltmeisterschaft 2010 gebaute Fußballstadion könnte wegen anhaltender Unterhöhlung des Gebiets durch Goldsucher in sich zusammenbrechen, warnte Mashaba.

Bergbauministerium dementiert

Johannesburgs Bürgermeister gehört der größten Oppositionspartei des Landes an. Das Bergbauministerium hingegen wies Mashabas Kritik zurück. Es gebe keine "unmittelbare Bedrohung", hieß es dort.

Die Stadt Johannesburg wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, nachdem dort reiche Goldvorkommen gefunden worden waren. Die meisten Minen sind heute stillgelegt, weil sie nicht mehr genug Gold für den kommerziellen Abbau enthalten. Es gibt jedoch viele Bergarbeiter, die dort gesetzeswidrig auf eigene Faust ihr Glück versuchen.