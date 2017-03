18-Jähriger in Weimar getötet Tatverdächtiger stellt sich

In Weimar hat sich am Dienstagabend ein junger Mann schwer verletzt in einen Getränkemarkt gerettet, wo er kurz darauf verstarb. Spezialeinheiten suchten in einer Wohnung nach einem Tatverdächtigen, trafen dort aber nur dessen Freundin an.

Jetzt teilte die Polizei in Erfurt mit, dass sich der gesuchte 23-Jährige am frühen Mittwochmorgen gestellt habe. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige sich infolge des gestiegenen Fahndungsdrucks aus Angst gemeldet habe. Er sei polizeibekannt.

Das 18 Jahre alte Opfer war der Polizei zufolge vermutlich auf der Straße angegriffen worden. Zeugen hätten der Polizei Hinweise zum Wohnort des mutmaßlichen Täters gegeben. In welchem Verhältnis er zum Opfer stand, ist noch unklar.

Zur Klärung des Tathergangs werden jetzt Zeugen vernommen und Spuren analysiert. Der Polizei zufolge handelt es sich um ein Tötungsdelikt.