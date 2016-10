kurz & krass 19-Jährige schießt Nackt-Selfie - und rammt Streifenwagen

In Texas hat eine Studentin einen Unfall gebaut. Mit ihrem SUV fuhr die 19-Jährige auf ein anders Auto auf - ausgerechnet ein Streifenwagen der Polizei. Als Erklärung, wie das passieren konnte, gab die junge Frau eine nicht ganz alltägliche Unfallursache an.

Laut Polizei sagte die Studentin, sie habe gerade ein Nackt-Selfie schießen und es ihrem Freund schicken wollen und habe daher das Auto übersehen. Wie es im Bericht der Behörde heißt, soll sich eine offene Weinflasche im Getränkehalter des Geländewagens befunden haben.

Die 19-Jährige muss sich neben dem Unfall nun auch dafür verantworten, als Minderjährige Alkohol getrunken zu haben und in ihrem Zustand Auto gefahren zu sein. In Texas ist der Konsum von Alkohol erst am 21 Jahren erlaubt.