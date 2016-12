Essen 83-Jährige getötet - Polizei fasst tatverdächtigen Enkel

Nach der Bluttat an einer 83-Jährigen in einer Essener Kleingartenanlage ist der tatverdächtige Enkel des Opfers festgenommen worden. Der 33-Jährige konnte in Dortmund bei einer Routinekontrolle gefasst werden, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann steht außerdem unter Verdacht, seinen 63 Jahre alten Vater am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei hatte mit Hubschrauber und Spürhunden nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Das Motiv des Mannes und der genaue Tathergang sind nach Angaben der Polizei weiter unklar.