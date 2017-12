Von Lkw getötete Polizistin in Streifenwagen Haftbefehl gegen Fahrer erlassen

Nach dem Tod einer Polizistin auf der Autobahn 61 in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei auch wegen Mordes gegen den betrunkenen Lkw-Fahrer. "Es konnte bislang nicht ausgeräumt werden, dass der Lkw-Fahrer mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat und absichtlich auf den Wagen zugesteuert ist", sagte eine Polizeisprecherin in Mönchengladbach. Der 48-Jährige wurde der Polizei zufolge erneut lange vernommen.

Der Fahrer hatte am Mittwochabend mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 61 bei Viersen ein Polizeiauto auf dem Standstreifen gerammt - dabei war eine junge Polizistin ums Leben gekommen. Die 23-Jährige auf der Rückbank starb an der Unfallstelle, ihre 48 Jahre alte Kollegin am Steuer wurde lebensgefährlich, der 22-jährige Beifahrer schwer verletzt.

Gegen den Fahrer des ukrainischen Lastwagens wurde laut Polizei inzwischen Haftbefehl erlassen. Dies sei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der fahrlässigen Tötung und fahrlässiger Körperverletzung erfolgt. Ein Alkoholtest bei dem Mann hatte einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.

Der Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug zunächst der Polizei in den Niederlanden aufgefallen, die die deutschen Kollegen alarmierte. Beamte stellten sich daraufhin bei Viersen am Niederrhein mit ihrem Streifenwagen auf die Standspur und warteten auf den Lkw - mit Blaulicht und eingeschalteter Warnblinkanlage.

Einem Autofahrer zufolge fuhr der Sattelzug zunächst in Schlangenlinien, zog dann aber in Höhe des Streifenwagens plötzlich von links auf die Standspur und prallte gegen das Polizeiauto. Es wurde rund 200 Meter weit geschoben, die drei Beamten wurden in dem stark deformierten Wagen eingeklemmt.