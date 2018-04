Urteil in Aachen Vater wegen Vergewaltigung von Sohn zu langer Haft verurteilt

Beim ersten sexuellen Übergriff war der Junge vier Monate alt: In Aachen ist ein 39-Jähriger wegen Missbrauchs an seinem Sohn schuldig gesprochen worden. Er und ein Mittäter müssen nach der Haft in Sicherungsverwahrung.