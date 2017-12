Debatte über Abtreibungen Entscheidung aus innerer Not

Die Ärztin Kristina Hänel will über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Ein Gericht wertete ihr Vorgehen als verbotene Werbung und verurteilte sie zu 6000 Euro Geldstrafe. Zahlen will sie nicht - und trägt ihr Anliegen in den Bundestag.

DPA Übergabe der Petition vor dem Reichstag