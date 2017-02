Supreme-Court-Entscheidung 1973 Prominenteste Abtreibungsklägerin der USA ist tot

Kaum eine Entscheidung spaltete die US-Gesellschaft tiefer als das Urteil des Supreme Courts in der Sache "Roe v. Wade". 1973 legalisierte das höchste amerikanische Gericht Abtreibungen in den USA. Am Anfang dieser Entwicklung stand die Klage einer jungen Texanerin: Norma McCorvey hatte unter dem Pseudonym "Jane Roe" gegen das US-Abtreibungsverbot geklagt. Jetzt ist sie im Alter von 69 Jahren gestorben.

Das teilte der US-Journalist Joshua Prager mit, der an einem Buch über McCorvey arbeitet. Prager war bei McCorvey und ihrer Familie, als der Tod eintrat. Sie sei an Herzversagen gestorben, sagte Prager. Schon zuvor sei sie lange krank gewesen.

McCorvey war 22 Jahre alt, alleinstehend und zum dritten Mal schwanger, als sie in den späten Sechzigerjahren abtreiben wollte. In Texas waren Schwangerschaftsabbrüche damals verboten. Mit Hilfe von zwei Anwältinnen klagte McCorvey ihr Recht ein - unter dem Pseudonym "Jane Roe".

Ihr Fall ging durch alle Instanzen, bis er schließlich vor dem Obersten Gerichtshof landete. Da hatte McCorvey das Kind schon zur Welt gebracht. Der Supreme Court entschied dennoch zu ihren Gunsten: Das US-Abtreibungsverbot verstoße gegen das Verfassungsrecht auf Privatsphäre. Richter war damals Harry Blackmun, der von Richard Nixon ernannt worden war.

Jahrzehnte später wechselte McCorvey die Seiten. Sie wurde evangelikale Christin, wenig später Katholikin - und entschiedene Abtreibungsgegnerin. "Ich glaube nicht an Abtreibung, nicht einmal in einer Extremsituation", sagte sie 1998 in einem Interview.