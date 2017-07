Ägypten Tote und Verletzte bei Messerattacke in Hurghada

Bei einer Messerattacke in einem ägyptischen Hotel sind mehrere ausländische Urlauber verletzt worden. Ein Angreifer habe am Strand eines Hotels in Hurghada am Roten Meer eine Gruppe von Touristen angegriffen, teilte das ägyptische Innenministerium auf seiner Facebook-Seite mit.

Die ägyptische Nachrichtenseite "Al-Masry al-Youm" berichtete von zwei getöteten ukrainischen Urlaubern und berief sich auf Sicherheits- und medizinische Kreise. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür noch nicht.

Wie das Innenministerium weiter mitteilte, handelte es sich bei den Opfern um Touristen mit unterschiedlichen Nationalitäten. Der Angreifer sei festgenommen worden, hieß es weiter. Das Motiv ist derzeit noch unklar.

Auch ob Deutsche unter den Opfern waren, ist noch unklar. "Die deutsche Botschaft in Kairo hat Kontakt zu den ägyptischen Behörden aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nichts über eventuelle deutsche Opfer mitgeteilt werden", sagte das Auswärtige Amt auf Nachfrage des SPIEGEL am Nachmittag.

Im April 2006 waren bei einem Dreifachanschlag im ägyptischen Urlaubsort Dahab 20 Menschen getötet worden, darunter ein Kind aus Deutschland. Im Juli 2005 starben bei einer Anschlagserie im Badeort Scharm al Scheich 68 Menschen, unter ihnen auch westliche Touristen. Vier verschiedene Gruppen bekannten sich zu den Anschlägen.