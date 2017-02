Westfalen Junge Frau erstochen - Verdächtiger gefasst

Die Polizei in der Schweiz hat einen Mann gefasst, der am Wochenende im westfälischen Ahaus eine junge Frau erstochen haben soll. Der dringend tatverdächtige 27-Jährige sei am Bahnhof in Basel festgenommen worden, teilte die deutsche Polizei in Münster mit.

Die Polizei hatte nach dem Nigerianer seit dem Wochenende gefahndet, er galt von Anfang an als tatverdächtig. Das 22-jährige Opfer hatte in der Nacht zu Samstag mehrere Messerstiche in Hals und Oberkörper erlitten und starb wegen des hohen Blutverlustes wenig später im Krankenhaus. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge auf offener Straße.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, Zeugen hätten Hilferufe gehört und eine Person gesehen, die sich über die am Boden liegende Frau gebeugt habe. Der Tatverdächtige, der demnach bisher in einer Asylunterkunft lebte, habe in den vergangenen Wochen Kontakt zu dem Opfer gesucht. Die 22-Jährige soll sich in Ahaus in der Flüchtlingshilfe engagiert haben, wie unter anderem der WDR berichtet.

Unklar ist laut Polizei noch, wie der Tatverdächtige in die Schweiz gereist ist. Bei einer Kontrolle in Basel wies er sich den Ermittlern zufolge mit seiner deutschen Asylbescheinigung aus. Er sitzt nun in der Schweiz in Haft. Die Staatsanwaltschaft Münster hat angekündigt, die Auslieferung des Mannes nach Deutschland zu beantragen.