Airbnb-Vermieter verurteilt Elf Jahre Haft für tödlichen Angriff auf Mieter

Wegen eines tödlichen Streits um die Bezahlung eines Airbnb-Zimmers in Australien ist der Vermieter zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 42-jährige Australier hatten den Gast zusammen mit zwei Komplizen in Melbourne zu Tode geprügelt.

Der brutale Übergriff ereignete sich im Oktober 2018 in einem Vorort von Melbourne, Brighton East. Der 33-jährige Ramis Jonuzi habe dem Vermieter Jason Colton eröffnet, dass er seine Zimmermiete nicht zahlen könne. Daraufhin sei er von den drei Männern so heftig gewürgt, geschlagen und getreten worden, dass er kurz darauf starb, so das Gericht. Als die Polizei am Tatort eintraf, war das Opfer bewusstlos. Notärzte versuchten noch, Jonuzi zu reanimieren - vergeblich.

In dem Streit ging es um 210 australische Dollar, rund 130 Euro. Die Richterin erklärte, Colton habe der Polizei bei der Befragung "die Hucke vollgelogen" und zudem noch sein Opfer beleidigt. "Es war ein feiger, bösartiger und grundloser Angriff." Das Opfer habe sich nicht gewehrt, von den drei Tätern sei Colton der brutalste gewesen.

Das Gericht in Melbourne entschied, dass der Täter frühestens nach acht Jahren aus der Haft entlassen werden kann, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete. Die beiden Komplizen waren bereits vergangenes Jahr zu siebeneinhalb beziehungsweise neun Jahren Gefängnis verurteilt worden.