Polizei Freiburg Neue Hinweise im Fall der getöteten Joggerin

Im Fall der ermordeten Joggerin aus Endingen sind nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" neue Hinweise eingegangen. Diesen 16 Tipps werde die Sonderkommission "Erle" nun nachgehen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte es bereits 400 Hinweise gegeben.

Die 27 Jahre alte Joggerin war sexuell missbraucht und getötet worden. Polizisten fanden ihre Leiche vier Tage nach dem Verschwinden der Frau in einem kleinen Waldstück zwischen Endingen und Bahlingen.

Die Ermittler hoffen, dass Kriminaltechniker im Landeskriminalamt die DNA des Täters finden. "Wenn man eine DNA-Spur hat, dann kann man einen Abgleich bundesweit vornehmen. Wir sind im Moment noch nicht so weit, dass wir eine verwertbare Spur haben", sagte Polizeisprecher Walter Rot.

Die Spurensicherung am Fundort der Leiche ist abgeschlossen, die Ermittler suchen einen Laufschuh, den die 27-Jährige am Tattag getragen hatte. Trotz intensiver Suche sei er bisher nicht gefunden worden, hieß es in einer Mitteilung.

Bei dem hier abgebildeten Schuh handelt es sich um ein Vergleichsfoto. Hinweise nimmt die Soko "Erle" unter der Nummer 07641/582-114 entgegen.

privat / Polizeipräsidium Freiburg

Die Polizei prüft auch einen möglichen Zusammenhang zum Tod einer 19-jährigen Medizinstudentin in Freiburg, die ebenfalls missbraucht worden war. Die Polizei hat nach eigener Aussage keine Hinweise auf einen Zusammenhang, kann es aber auch nicht ausschließen.

In dem Freiburger Fall hatte die Analyse einer männlichen DNA-Spur am Tatort nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die sichergestellte Probe wurde mit einer bundesweiten Datenbank abgeglichen - jedoch ohne Treffer.