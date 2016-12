Tödliche Injektion Mörder in Alabama hingerichtet

Ein wegen Mordes verurteilter Mann ist in Alabama hingerichtet worden. Ronald Bert Smith Jr. wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) um kurz nach elf Uhr für tot erklärt, nachdem ihm eine tödliche Injektion verabreicht worden war. Es war die zweite Hinrichtung in dem US-Bundesstaat in diesem Jahr.

Smith, 45, hatte im November 1994 einen Verkäufer in einem Laden erschossen. Im Mordprozess empfahl eine Jury mit einer Mehrheit von sieben zu fünf Stimmen lebenslange Haft. Der Richter verhängte dennoch die Todesstrafe.

Smiths Anwälte hatten versucht, dieses Urteil zu kippen. Zweimal setzte der Oberste Gerichtshof der USA die Vollstreckung der Todesstrafe aus, weil die Verteidiger argumentierten, dem Richter im Mordprozess hätte es nicht erlaubt sein sollen, sich über das Verdikt der Jury hinwegzusetzen. Im Obersten Gerichtshof schlossen sich aber nur vier Richter dieser Argumentation an - fünf wären notwendig gewesen, um die Hinrichtung zu stoppen.

Im Januar war ein Gesetz in Florida gekippt worden, weil es bei der Entscheidung über die Verhängung von Todesstrafen Richtern zu viel Macht einräumte. Das, argumentierten Smiths Anwälte, mache auch die Praxis in Alabama äußerst fragwürdig. Alabama sei inzwischen der einzige Bundesstaat, der es Richtern gestatte, sich über die Empfehlungen der Jury hinwegzusetzen und statt lebenslanger Haft die Todesstrafe zu verhängen.

Anwälte, die Alabamas Position vertraten, sagten, die Entscheidung des Richters sei juristisch sauber; es sei angemessen, dass ein Richter sie treffen könne. Fast jedes Jury-Mitglied nehme schließlich nur einmal im Leben an einem Mordprozes teil und treffe dann nach einer emotional aufreibenden Zeit eine Entscheidung.

Der Richter hatte die Todesstrafe für Smith mit der Begründung verhängt, der Mord sei einer Exekution gleichgekommen. Der Verkäufer sei erst geschlagen und dann durch einen Kopfschuss getötet worden. Einem Kind sei so der Vater geraubt worden.

Am Tag seiner Hinrichtung wurde Smith von seinen Eltern und seinem Sohn besucht. Smiths Anwälte hatten ihren Mandanten als Menschen dargestellt, dessen Leben durch Alkoholismus und Misshandlungen im Elternhaus außer Kontrolle geraten war.

Alabama hatte Hinrichtungen aufschieben müssen, weil es an Nachschub von Medikamenten für tödliche Spritzen fehlte. Zudem wurde der Staat wegen der aushilfsweise benutzten Mittel verklagt.