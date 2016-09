Streit um Party-Chaos US-Teenager soll Eltern per Kopfschuss getötet haben

In der kleinen Gemeinde Eclectic im US-Bundesstaat Alabama ist ein Ehepaar erschossen worden. Dringend tatverdächtig ist ein Sohn der beiden, der 17-jährige Jesse H.

Der Sheriff von Elmore County bestätigte die Festnahme des Minderjährigen. Der Fall sei außergewöhnlich, "wir haben hier nicht jeden Tag einen Doppelmord", sagte Bill Franklin dem Magazin "People". Wegen Mordes am Vater Mike H. sei bereits Anklage erhoben worden, auch für den Tod seiner Mutter April H. soll sich der Teenager in Kürze vor Gericht verantworten müssen. Ihm soll nach Erwachsenenstrafrecht der Prozess gemacht werden.

Eskaliert war die wohl ohnehin angespannte Familiensituation am Sonntag, als die Eltern nach einer Reise nach Hause zurückkehrten und die Wohnung unaufgeräumt und voller Abfälle vorfanden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Sohn eine Party gefeiert, auf der auch Drogen konsumiert wurden. Der Vater habe daraufhin verärgert die Polizei alarmiert.

Der 17-Jährige gab zu, ein "Kiffer" zu sein

Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten Mike H. mit seinem Sohn vor, dem er Handschellen angelegt hatte. Der Vater habe gegen sein Kind Anzeige erstatten wollen wegen Drogenkonsums und Sachbeschädigung, so der Sheriff.

"Er war sehr aufgeregt", sagte Franklin. Es sei klar gewesen, dass der Junge seit geraumer Zeit ein Drogenproblem hatte, allerdings sei es wohl ausschließlich um Marihuana gegangen. Der Teenager gab zu, ein "Kiffer" zu sein und sagte der Polizei, er nehme außerdem ein verschreibungspflichtiges Medikament, das bei der Behandlung von ADHS eingesetzt wird.

"Alles war ruhig, als der Deputy das Haus verließ", sagte der Sheriff. Doch schon 20 Minuten später wurde die Polizei erneut zu dem Haus gerufen.

"Er war völlig gefühllos"

Die Beamten fanden Mike H. mit einem Kopfschuss tot im Schlafzimmer. Seine Frau April befand sich im selben Raum und kämpfte - ebenfalls mit einer Schusswunde am Kopf - um ihr Leben. Sie starb am Tag darauf in einem Krankenhaus. Das Paar hinterlässt zwei weitere Söhne im Alter von 14 und zehn Jahren.

Wie die Nachrichtenseite "Elmore & Autauga News" berichtet, soll Jesse H. nach der Tat bei Nachbarn um Hilfe ersucht und erklärt haben, sein Vater habe zunächst seine Mutter erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Diese Tatversion wird von den Ermittlern als wenig wahrscheinlich angesehen. Die Kopfwunde des Vaters sei laut gerichtsmedizinischer Untersuchung derart, dass eine Selbstverletzung ausgeschlossen werden könne: H. habe weder sich selbst noch seiner Ehefrau das Leben genommen, sagte Sheriff Franklin den "Alabama News". "Es gab eine dritte Person. Die einzige dritte Person in dem Haus war der 17-Jährige."

Der tatverdächtige Sohn zeigte sich nach seiner Festnahme der Polizei zufolge ungerührt über den Tod der Eltern. "Er war völlig gefühllos", sagte der Sheriff. Nur eine einzige Frage habe der 17-Jährige dem Richter gestellt: "Kann ich noch weiter zur Schule gehen?" Die Antwort: "Wahrscheinlich nicht."

Die Kaution wurde auf 500.000 Dollar festgesetzt. Sollt Jesse H. des Mordes an den Eltern schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft.

Mike H. war zwei Jahre lang Bürgermeister der 1000-Seelen-Gemeinde Eclectic, von 2012 bis 2014. Dann trat er aus familiären Gründen zurück.