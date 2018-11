US-Bundesstaat Alabama Schüsse in Einkaufszentrum - ein Toter, zwei Verletzte

Nach Schüssen in einem Einkaufzentrum im US-Bundesstaat Alabama sind laut mehrerer Medienberichte zwei Menschen verletzt und ein 18-Jähriger getötet worden. So berichten unter anderem CNN und ABC, dass ein Polizist den jungen Mann erschoss. Dieser sei bewaffnet gewesen und habe aus der Riverchase Galleria in Hoover flüchten wollen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 18-jährige Tatverdächtige in dem Einkaufszentrum mit einem gleichaltrigen Mann am Abend kurz vor 22 Uhr in Streit geraten. Kurz darauf habe der Bewaffnete auf den Teenager geschossen, berichtet CNN. Daraufhin sei der Angeschossene zu Boden gegangen, der mutmaßliche Täter habe die Flucht ergriffen.

Er sei aber auf zwei durch die Schüsse aufmerksam gewordene Polizisten getroffen. Einer der beiden Beamten habe daraufhin auf ihn geschossen. Neben dem 18-Jährigen sei auch noch ein zwölfjähriges Mädchen verletzt worden. Wer es angeschossen hat, ist bislang unklar.

Das Einkaufszentrum war laut der Berichte zur Tatzeit voller Menschen, die im Zuge des Black Friday auf Schnäppchensuche in der Mall waren. Als sie die Schüsse hörten, suchten viele Schutz oder flohen Richtung Parkhaus.