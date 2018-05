Messerangriff in Altena Angeklagter bittet um Entschuldigung

Zu Beginn des Prozesses um die Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein, im Sauerland hat der Angeklagte um Verzeihung gebeten. "Ich bereue meine Tat und bin über mich selbst zutiefst erschrocken", hieß es in einer vom Verteidiger verlesenen Erklärung vor dem Landgericht Hagen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann aus Altena versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung zur Last. Der 56-Jährige bestreitet diese Vorwürfe. Er habe niemanden töten oder verletzen wollen, beteuerte er in der Erklärung. Der Bürgermeister habe lediglich die Klinge an seinem Hals spüren sollen. "Er sollte wie ich Angst und Ausweglosigkeit fühlen."

Der Angeklagte bestritt außerdem, dass die Tat einen rassistischen Hintergrund gehabt habe. Vielmehr habe sich der mutmaßliche Täter in einer verzweifelten sozialen Lage befunden und sei depressiv gewesen, sagte sein Anwalt, Michael Aßhauer, kurz vor Prozessbeginn. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte vor dem Angriff gerufen: "Mich lässt du verdursten, aber holst 200 Ausländer in die Stadt." Sie geht von einer rassistisch motivierten Tat aus.

Der Angeklagte soll Hollstein Ende November in einem Döner-Imbiss attackiert und am Hals verletzt haben. Der Bürgermeister konnte den Angreifer mit zwei Helfern abwehren. Die Stadt Altena hat mehr Flüchtlinge aufgenommen, als sie hätte aufnehmen müssen. Die Kommune gilt zudem als vorbildlich bei der Integration von Flüchtlingen.

