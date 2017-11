Statement von attackiertem Bürgermeister "Ja, ich habe um mein Leben gefürchtet"

Klaus-Peter Hanke (parteilos), Oberbürgermeister in Pirna, Sachsen: Ende März 2015 ging es los. An einem Mittwochabend sperren mutmaßliche Rechtsextremisten in Pirna das Hoftor am Privatgrundstück von Hanke ab. Zugleich beleidigen anonyme Anrufer den Oberbürgermeister der sächsischen Kreisstadt und seine Familie als "Schweine". Hanke erklärt, die Aktionen seien "der eindeutige Versuch der Einschüchterung" gewesen, die Täter hätten mit dem Eindringen in seine Privatsphäre "eine klare Grenze überschritten". Hintergrund der Anfeindungen soll Hankes politisches Engagement für Asylbewerber sein. Wenige Tage nach Bekanntwerden des Falls teilt der parteilose Politiker mit, er wolle auch weiterhin Flüchtlinge in seiner Stadt unterbringen und lasse sich nicht einschüchtern. Im Januar 2017 wird Hanke als Oberbürgermeister von Pirna wiedergewählt.