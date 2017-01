Altenheim in der Pfalz Pfleger sollen 85-Jährige ermordet haben

Nach dem Tod einer Bewohnerin in einem Altenpflegeheim in der Pfalz wird gegen drei Ex-Mitarbeiter wegen Mordverdachts ermittelt. Ein 47-jähriger Verdächtiger sitzt seit Silvester in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Es bestehe der dringende Verdacht, dass er an der Ermordung der Frau beteiligt gewesen sei. Der 47-Jährige bestreite die Vorwürfe, sagte der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal, Hubert Ströber.

Überdosis Insulin

Gegen zwei Ex-Pflegekräfte des Heims in Lambrecht bei Bad Dürkheim - einen 23 Jahre alten Mann und eine 26-jährige Frau - wurde bereits zuvor wegen Mordverdachts ermittelt.

Nach Ströbers Angaben belastete der 23-Jährige sich und die Frau. Die Ermittler prüften jetzt, ob weitere Todesfälle auf das Konto der drei gingen. Alle stehen zudem im Verdacht, Heimbewohner gequält und misshandelt zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler wurde der 85-Jährigen eine Überdosis Insulin verabreicht. Als sie nicht innerhalb kurzer Zeit starb, soll der 23-Jährige sie erwürgt haben.