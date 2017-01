Nach Amoklauf Münchner Staatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen gegen Waffenhändler

Rund fünf Monate nach dem Amoklauf von München hat die Münchner Staatsanwaltschaft nach SPIEGEL-Informationen die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Verkäufer der Tatwaffe übernommen. Bislang war das Verfahren gegen den Waffenhändler Philipp K. von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführt worden. Die hatte den 31-Jährigen am 16. August im hessischen Marburg nach einem fingierten Waffengeschäft festnehmen lassen.

Hintergrund der jetzt erfolgten Übernahme des Verfahrens durch die bayerische Anklagebehörde ist Philipp K.s mutmaßliche Rolle als Waffenlieferant des Münchner Amokläufers David S.: Vor kurzem hatten die Strafverfolger die Ermittlungen gegen K. ausgeweitet - um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung in neun Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in vier Fällen (mehr dazu lesen Sie hier).

K., so die Argumentation der Ermittler, habe zumindest ahnen können, was David S. mit der bestellten und gelieferten Pistole vorhatte. Ein möglicher Prozess gegen den Waffenhändler könnte nun in München stattfinden, was auch die Teilnahme der Angehörigen der Opfer als Nebenkläger erleichtern würde. Bei dem Amoklauf im Juli hatte David S. neun Menschen erschossen und sich anschließend selbst das Leben genommen.