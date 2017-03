Amoklauf von Winnenden Vater von Tim K. muss 500.000 Euro zahlen

Der Vater des Amokläufers von Winnenden muss für einen Teil der Behandlungskosten von Opfern und Hinterbliebenen der Tat aufkommen. Der Mann schloss mit der Unfallkasse Baden-Württemberg einen entsprechenden außergerichtlichen Vergleich, wie ein Sprecher der Unfallkasse in Stuttgart mitteilte.

Demnach verpflichtet sich der Vater von Tim K., an die Unfallkasse 500.000 Euro zu zahlen. Damit seien alle Ansprüche für die Heilbehandlung und Therapien von betroffenen Lehrern, Schülern und Eltern abgegolten.

Der Vater habe zwar darauf hingewiesen, dass er im Moment kein Geld habe. Die Unfallkasse sei aber trotzdem auf den Vergleich eingegangen, um einen vollstreckbaren Titel zu besitzen, sagte der Sprecher.

Der 17-jährige Tim K. hatte im Jahr 2009 an seiner ehemaligen Schule in Winnenden und auf der Flucht in Wendlingen 15 Menschen und sich selbst erschossen. Die Tatwaffe hatte der Vater, ein passionierter Sportschütze, unverschlossen im Schlafzimmer aufbewahrt. Er wurde deswegen zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt.