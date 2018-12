Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in der Nähe der italienischen Stadt Ancona an der Adria sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Etliche Menschen wurden bei dem Konzert in Madonna del Piano nach ersten Angaben verletzt.

Ein Unbekannter hatte zuvor offenbar Reizgas versprüht. Das löste Panik aus, etliche Menschen drängten zu den Ausgängen. Dabei starben sechs Menschen, vor allem Minderjährige. Nach Polizeiangaben kamen drei Mädchen, zwei Jungen und eine Frau ums Leben.

In ersten Medienberichten war die Rede von 120 Verletzten, zehn von ihnen schwer. Die Behörden sprechen von 50 Verletzten. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Sanitäter berichteten, viele der Verletzten hätten in dem Gedrängel teils schwere Quetschungen oder Knochenbrüche davongetragen.

Vor der Diskothek in dem kleinen Ort fuhren Dutzende von Krankenwagen, Feuerwehren und Polizeifahrzeugen auf. Etwa 1000 Menschen waren zu dem Konzert des italienischen Rappers Sfera Ebbasta gekommen.