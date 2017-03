Angeschossener dreijähriger Syrer Ermittler gehen von fahrlässigem Schusswaffengebrauch der Familie aus

Neue Entwicklung im Fall eines angeschossenen Jungen aus Syrien: Anfang Februar war ein Dreijähriger in Bad Salzuflen mit einem Luftgewehr verletzt worden. Zunächst wurde vermutet, das Kind sei auf offener Straße angeschossen worden.

Wie das "Westfalen-Blatt" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Detmold berichten, spricht inzwischen viel dafür, dass ein Familienangehöriger im Inneren einer Wohnung fahrlässig mit einer Schusswaffe hantiert hat, wodurch sich ein Schuss löste, der den Jungen zufällig traf.

Die Familie des Opfers sind Syrer aus Krefeld. Sie hatten am 5. Februar Bekannte in Bad Salzuflen besucht. Kurz nach der Tat erklärten die Angehörigen, der Junge sei auf offener Straße angeschossen worden. Demnach war er gerade aus dem Auto ausgestiegen, als er plötzlich aufschrie und sich an die Brust fasste. Auch die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass zwischen dem Täter und dem Opfer keine Verbindung bestand.

Neue Erkenntnisse scheinen diese Annahme allerdings zu widerlegen. "Offenbar ist die Familie nicht gewillt, offen und ehrlich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen zu arbeiten", hieß es jetzt in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Angehörigen müssten sich nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten. Darüber hinaus bestehe gegen den mutmaßlichen Schützen der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.