Prozess nach Angriff auf Kevin Großkreutz Provokation bis zur Jochbeinprellung

Natürlich wäre interessant gewesen, was Kevin Großkreutz zu dieser Nacht zu sagen hat. Zur Eskalation der Geschehnisse, die am Abend des 27. Februar für die einen bei Jägermeister begann, für die anderen bei Bier und Wodka - und die am Ende in Schlägen zwischen beiden feierfreudigen Gruppen gipfelte.

Der Zwist war nicht nur deswegen außergewöhnlich, weil ein Opfer irgendwann mit schweren Kopfverletzungen ohnmächtig auf dem Asphalt lag. Sondern vor allem, weil der Niedergeschlagene der Fußball-Weltmeister Großkreutz selbst war.

Am Amtsgericht Stuttgart hätten sie mit dem Fußballprofi gerne über den Tathergang gesprochen. Doch der Zeuge Kevin Großkreutz, 29, ließ sich entschuldigen und faxte dem Gericht ein Attest zu. Am Sonntag hatte er in der 2. Bundesliga für seinen jetzigen Verein SV Darmstadt 98 eineinhalb Stunden Fußball gespielt, am Montag nahm er nach Vereinsangaben nicht am Training teil. Ein Infekt, hieß es.

Nicht da und doch allgegenwärtig

Von der Vorsitzenden Richterin im Amtsgericht wurde dennoch jeder Zeuge zum "Fall Kevin Großkreutz" befragt. Der Name war allgegenwärtig, obwohl die Hauptpersonen in diesem Verfahren eigentlich die beiden Angeklagten sind, die gleich zu Beginn der Verhandlung gestanden, den Fußballer verletzt zu haben. Der 17-Jährige und der 18-Jährige, beide vorbestraft, sind angeklagt wegen schwerer Körperverletzung.

Auch ohne die Erinnerungen des prominentesten Zeugen versuchten die Anwesenden im Saal 1 des Amtsgerichts, das Geschehene zu rekonstruieren. Übersichtlich gestaltete sich das noch bei der Auflistung der alkoholischen Getränke, die beide fünfköpfigen Gruppen zu sich genommen hatten.

Einige Spieler der U17 des VfB Stuttgart waren laut Zeugen am Abend einem SMS-Aufruf von Großkreutz gefolgt. Auf der Suche nach einem Club, der auch Minderjährigen den Zutritt erlaubt, landete die Gruppe um kurz nach zwei Uhr nachts im Rotlichtviertel am Wilhelmsplatz. Dort habe die Gruppe, so ein Zeuge, "Spaß gehabt".

Weitaus komplizierter war hingegen, das auf dem Heimweg Geschehene zu beleuchten. Das Gericht dürfte es schwer haben, das Knäuel aus Provokationen, Schubsereien und Faustschlägen zu entwirren. Sicher ist aber, dass das Opfer Großkreutz eine Jochbeinprellung erlitt und der Fußballer Großkreutz beim VfB Stuttgart suspendiert wurde.

Alles war vorbei - dann soll Großkreutz provoziert haben

Nach einem ersten Aufeinandertreffen der Gruppen, das die einen als "Missverständnis", die anderen als "Verwechslung" bezeichneten, und bevor Großkreutz zu Boden ging, hatte sich die Lage eigentlich beruhigt. Darin stimmten fast alle Aussagen überein. "Alles war vorbei", sagte ein Zeuge aus der Gruppe um Großkreutz.

Dann aber soll der laut einem Begleiter "recht betrunkene" Fußballprofi weiter gepöbelt haben. "Wild gestikulierend und schreiend" sei Großkreutz auf die andere Gruppe losgestürmt, habe gerufen "Du Hurensohn, ich leg Dich auf den Boden". Als ein 17-Jähriger aus der Gruppe der Angeklagten schlichten wollte, so einer der damaligen VfB-Jugendspieler, habe Großkreutz gerufen: "Verpiss Dich." Dabei habe er dem Jugendlichen eine Backpfeife gegeben. Andere Zeugen sprachen von einem Schubser.

Daraufhin verpasste der 18-jährige Angeklagte Großkreutz einen Faustschlag - wohl ins Gesicht. Großkreutz fiel auf eine Betonkante. Ob er dann schon ohnmächtig war oder erst, nachdem ihm der 17-jährige Angeklagte einen Fußtritt in Richtung Jochbein verpasste, dürfte auch Großkreutz inzwischen relativ egal sein.

Allerdings fügte diese Episode dem Lebenslauf des Fußballers ein weiteres denkwürdiges Kapitel hinzu. Schon manche Flause hatte seinen Ruf ramponiert, bevor er im Frühjahr 2016 zum VfB Stuttgart gekommen war.

Warum zieht ein Fußballprofi mit Nachwuchskickern um die Häuser?

Großkreutz war immer ein Fanspieler, der verlängerte Arm der Kurve auf dem Spielfeld. Einer, der jahrelang in Dortmund unter den leidenschaftlichsten Anhängern im Block stand, der so sprach wie viele dort und dann als einer der ihren mit der Borussia aus Dortmund Meister wurde. Und schließlich sogar Weltmeister.

Aber Großkreutz pinkelte auch in Berlin in eine Hotel-Lobby und bewarf in Köln seinen Gegenüber mit einem Döner. Dortmund verkaufte ihn nach Istanbul, aufgrund eines Formfehlers durfte er dort eine Hinrunde lang kein Spiel machen. Stuttgart holte ihn zurück nach Deutschland. "Ich bin der glücklichste Mensch", sagte Großkreutz damals im Frühjahr 2016.

Etwa ein Jahr später machte er sich mit 17-Jährigen auf den Weg durchs Stuttgarter Nachtleben. Das wirft die Frage auf: Was veranlasst einen erfahrenen Bundesligaprofi, sich mit Jugendspielern des eigenen Vereins heftig zu betrinken und um die Häuser zu ziehen? Vielleicht gibt es darauf am nächsten Verhandlungstag am 5. Oktober noch eine Antwort. Großkreutz ist dann erneut als Zeuge geladen.