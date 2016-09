Anschlag in New York "Wir hatten Glück, dass niemand gestorben ist"

Die Explosion in Manhattan, bei der am Samstag 29 Menschen verletzt wurden, ist durch eine Bombe ausgelöst worden, teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Sonntag mit. Nachdem die Explosion am Samstagabend das New Yorker Ausgehviertel Chelsea erschüttert hatte, hatten sich die Behörden bei der Einschätzung der Ursache zunächst zurückhaltend geäußert.

Zu diesem Zeitpunkt gebe es noch keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus, sagte der Gouverneur, betonte aber, man sei noch in einer sehr, sehr frühen Phase der Ermittlungen. Es sei aber "offensichtlich ein terroristischer Akt", wenn eine Bombe in New York explodiere.

Die Bombe aus dem Werkzeugkasten

Andrew Cuomo besuchte am Morgen New Yorker Zeit den Ort der Explosion und sprach gegenüber Pressevertretern von "erheblichen Zerstörungen", die die Bombe angerichtet habe. Wenn man die Schäden sehe, könne man "von Glück reden, dass niemand ums Leben gekommen ist".

Die Explosion hatte sich vor einem fünfstöckigen Haus in der westlichen 23. Straße ereignet, das zwischen einem Wohngebäude und einer Kirche liegt. Fensterscheiben waren an der Hausnummer 131 zersprungen, Müll und Trümmerteile lagen danach auf dem Gehweg herum. Sicherheitskreisen zufolge war die selbstgebaute Bombe offenbar in einem Werkzeugkasten vor dem Gebäude abgestellt worden. Fotos zeigen einen zerbeulten und verbogenen schwarzen Metallkasten.

Metallsplitter und Glasstücke hätten Passanten unterschiedlich stark verletzt, einen davon schwer, sagt Daniel Nigro vom New York Fire Department. 24 der 29 Verletzten seien sofort mit Schrammen und Schürfwunden in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Inzwischen wurden laut Gouverneur Cuomo alle wieder entlassen.

Ein zweiter Sprengsatz wurde vier Blocks vom Tatort entfernt gefunden. Es handelt sich laut CNN und "New York Times" um einen Schnellkochtopf, aus dem Drähte herausragten und der anscheinend mit einem Handy verbunden sei. Er explodierte nicht.

Video AFP

Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, machte sich die Explosion von Chelsea sofort zunutze und thematisierte die Geschehnisse auf einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado. "In unserer Welt und in unserem Land gehen schreckliche Dinge vor", sagte er auf der Bühne ins Mikrofon. Er wolle "tough und smart und wachsam" darauf reagieren. Wie, das sagt er nicht.

Auch Hillary Clinton reagierte auf die Explosion - allerdings deutlich sachlicher und nur in einem schriftlichen Statement. Sie wolle warten, bis sie mehr Informationen habe, und erst dann Kommentare abgeben.

Neben Politikern meldeten sich auch Popstars zu Wort. Lady Gaga sagte, sie bete "für ihre Freunde in Chelsea". New Yorker würden zusammenhalten.

In NY safe &sound saying big prayers for my friends in Chelsea. Everyone be safe. We New Yorkers always stick together. #ChelseaExplosion — Lady Gaga (@ladygaga) 18. September 2016

Auch die Schauspielerin und Transgender-Aktivistin Laverne Cox äußerte sich mit einem Tweet.

Sending my love to NYC. Always and forever my city, the city I love and cherish. #ChelseaExplosion — Laverne Cox (@Lavernecox) 18. September 2016

Viele Twitter-Nutzer wiesen darauf hin, dass es sich bei Chelsea um ein Viertel mit besonders vielen Gay-Klubs handelt. "Bitte kein zweites Orlando", schrieb ein Twitter-User und bezog sich damit auf das Attentat vom Juni, bei dem ein Mann 50 Menschen in einem LGBT-Nachtklub erschossen hatte.

"Wer immer diese Bomben gelegt hat - wir werden sie finden und vor Gericht bringen", sagte Gouverneur Cuomo. "Wir werden sie nicht gewinnen lassen." Auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hatte bereits gesagt: "Was auch immer der Grund war - wir New Yorker lassen uns nicht einschüchtern."

Video mit Augenzeugin: "Es war wie ein Vulkan!"