Mögliche Befangenheit Schöffe in Apotheker-Prozess ausgetauscht

Im Prozess gegen einen Apotheker, der über Jahre Krebsmedikamente gepanscht haben soll, ist einer der Schöffen ausgetauscht worden. Er darf wegen möglicher Befangenheit nicht mehr an dem Verfahren beteiligt sein, teilte das Essener Landgericht mit.

Der ehrenamtliche Richter war demnach früher selbst Apotheker in Bottrop, wo auch der Angeklagte seine Apotheke betrieben hatte. Außerdem sei seine an Krebs erkrankte Ehefrau in Behandlung bei einem Arzt gewesen, mit dem auch der Angeklagte eng zusammengearbeitet habe.

Beides zusammen begründe den Verdacht, dass der Schöffe am Ende möglicherweise nicht objektiv urteilen könne, entschieden die Richter. Er werde durch einen bereits zu Beginn des Prozesses anwesenden Ersatzschöffen ersetzt.

Dem angeklagten Apotheker aus Bottrop wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2016 Krebsmedikamente mit zu wenig Wirkstoff versehen, aber voll abgerechnet zu haben. Dadurch soll allein den gesetzlichen Krankenkassen ein Schaden von rund 56 Millionen Euro entstanden sein. Mindestens 1000 Krebskranke sollen betroffen sein. Dem 47-Jährigen drohen bis zu zehn Jahre Haft sowie ein Berufsverbot.

Die Anwälte des Angeklagten hatten der Staatsanwaltschaft allerdings schwere Versäumnisse vorgeworfen.Die Ermittlungsergebnisse seien "unbrauchbar".