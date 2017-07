Argentinien Angeschossene 18-Jährige bringt Baby zur Welt und stirbt

In einem Vorort von Buenos Aires hat sich ein tödliches Eifersuchtsdrama ereignet. Der Ex-Freund der im achten Monat schwangeren Camila Castells sei in ihre Wohnung in Mariano Acosta eingedrungen, teilten die Behörden in Argentinien mit. Dort habe der Mann auf die 18-Jährige und ihren gleichaltrigen Freund geschossen.

Castells wurde lebensgefährlich am Rücken getroffen. Dennoch brachte sie noch ihren Sohn zur Welt. Das Kind wiege 2600 Kilogramm und sei vorzeitig in der 34. oder 35. Schwangerschaftswoche geboren worden, sagte der Leiter des behandelnden Krankenhauses dem Sender TN. Der Junge sei "Gott sei Dank in einem sehr guten Gesundheitszustand".

Castells überlebte den Angriff nicht. Ihr Freund wurde mit zwei Kopfschüssen ins Krankenhaus eingeliefert, er befindet sich weiter in Lebensgefahr. Der Angreifer entkam, die Polizei fahndete nach dem aus Paraguay stammenden Mann.