Bayern Mann entdeckt sechs tote Teenager in Gartenlaube

In seinem Gartenhaus im bayerischen Ort Arnstein hat ein Mann eine grausige Entdeckung gemacht: "Kurz nach 11.00 Uhr am Sonntagvormittag fand der Mann seinen Sohn und seine Tochter sowie vier weitere junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt leblos in den Räumen seines Gartenhauses", teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Die Kinder des Laubenbesitzers sollen auf dem abgelegenen Gartengrundstück eine private Feier veranstaltet haben. "Nachdem der Vater bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen ob alles in Ordnung sei", heißt es in der Pressemitteilung der Behörden. Der Mann alarmierte den Rettungsdienst, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Teenager feststellen.

"Die Hintergründe, die zum Tod der sechs Personen geführt haben sind derzeit noch völlig unklar", teilten die Ermittler mit. "Es liegen derzeit aber keinerlei Hinweise vor, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden."

Der Ort Arnstein liegt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken zwischen Würzburg und Schweinfurt.