Tote Teenager in Gartenlaube Vater wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Sieben Monate nachdem im bayerischen Ort Arnstein sechs Jugendliche tot in einer Laube gefunden wurden, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Besitzer des Gartenhauses. Den Ermittlern zufolge wird dem Vater von zwei der Jugendlichen vorgeworfen, dass er das Unglück hätte vermeiden können, wenn er den Stromgenerator sorgfältiger aufgestellt hätte.

Der Mann hatte die Jugendlichen Ende Januar tot in seiner Laube entdeckt. Die 18- und 19- Jährigen hatten dort am Vorabend eine Party gefeiert. Alle sechs waren an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.

Das tödliche Gas trat den Ermittlern zufolge aus einem Benzingenerator aus, den der Besitzer der Laube in einem Nebenraum aufgestellt hatte. Unbemerkt habe sich das geruchlose Gas im gesamten Gartenhaus ausgebreitet.

Laut Staatsanwaltschaft war das Stromaggregat nicht für geschlossenen Räume zugelassen. Bei einer Verurteilung drohen dem Vater eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Haft.