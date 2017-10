Tote Teenager in Gartenlaube Anklage fordert zwei Jahre auf Bewährung für Vater

Im Prozess um die tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung von sechs Teenagern in einer Gartenlaube hat die Anklage zwei Jahre Haft auf Bewährung für den Besitzer des Häuschens gefordert. Er muss sich vor dem Landgericht Würzburg wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die Jugendlichen starben, weil sie unbemerkt giftige Gase eines benzinbetriebenen Stromgenerators eingeatmet hatten. Das Gerät ist laut Anklage nicht für Innenräume zugelassen, stand aber im Technikraum der Laube.

Der Anklageschrift zufolge soll Andreas P. zudem eine wackelige Abgasableitung gebastelt haben, die im Laufe des Abends zusammengebrochen war. Deshalb konnte sich das tödliche Gas unbemerkt in der Hütte verteilen.

"Der Anschluss des Generators war ein Schnellschuss, der nicht durchdacht war", sagte Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen. Der Angeklagte habe dabei grob fahrlässig gehandelt. Ein Nebenkläger-Anwalt schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an, ein zweiter forderte zwei Jahre Haft ohne Bewährung.

P. war zunächst wegen sechsfacher fahrlässiger Tötung angeklagt. Das Gericht beschränkte das Verfahren nun allerdings auf vier Fälle, weil der 52-Jährige durch die Tragödie selbst schwer getroffen wurde. Unter den 18 und 19 Jahre alten Opfern waren auch zwei seiner Kinder.

Die Verteidigung sprach sich für einen Schuldspruch ohne Strafe aus. "Strafe bringt uns keine Kinder zurück", sagte Verteidiger Hubertus Krause. Paragraf 60 des Strafgesetzbuches besagt, dass von der Bestrafung eines Täters abgesehen werden kann, wenn er durch seine Tat selbst so schwer getroffen ist, dass eine verhängte Strafe offensichtlich verfehlt wäre.

"Die schlimmste Katastrophe meines Lebens"

Zu Prozessbeginn hatte P. sich umfassend geäußert. "Nach wie vor bin ich fassungslos, wie und warum das passieren konnte", ließ er seinen Verteidiger verlesen. Er wolle aber keine Schuld von sich weisen. "Was im Januar passiert ist, ist die schlimmste Katastrophe meines Lebens", so die Äußerung des Angeklagten. "Sie alle waren Freunde, sie alle waren noch so jung."

Der Angeklagte sagte in seiner persönlichen Erklärung unter anderem, dass er die Abgasleitung extra fest installiert und vor dem Betrieb mehrfach erfolgreich getestet habe. Der neu gekaufte Generator sei bereits zu Silvester einwandfrei gelaufen.